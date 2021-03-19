Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE BOOK OF SOULS
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 98982
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646089208]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE BOOK OF SOULS
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
If Eternity Should Fail, Speed Of Light, The Great Unknown, The Red And The Black, When The River Runs Deep, The Book Of Souls, Death Or Glory, Shadows Of The Valley, Tears Of A Clown, The Man Of Sorrows, Empire Of The Clouds
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка
Track List
|A1
|If Eternity Should Fail
|8:29
|A2
|Speed Of Light
|5:05
|B1
|The Great Unknown
|6:39
|B2
|The Red And The Black
|13:34
|C1
|When The River Runs Deep
|5:52
|C2
|The Book Of Souls
|10:29
|D1
|Death Or Glory
|5:15
|D2
|Shadows Of The Valley
|7:34
|E1
|Tears Of A Clown
|5:01
|E2
|The Man Of Sorrows
|6:29
|F
|Empire Of The Clouds
|18:01
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Iron Maiden, Limited Edition
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646089208]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE BOOK OF SOULS
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
If Eternity Should Fail, Speed Of Light, The Great Unknown, The Red And The Black, When The River Runs Deep, The Book Of Souls, Death Or Glory, Shadows Of The Valley, Tears Of A Clown, The Man Of Sorrows, Empire Of The Clouds
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|If Eternity Should Fail
|8:29
|A2
|Speed Of Light
|5:05
|B1
|The Great Unknown
|6:39
|B2
|The Red And The Black
|13:34
|C1
|When The River Runs Deep
|5:52
|C2
|The Book Of Souls
|10:29
|D1
|Death Or Glory
|5:15
|D2
|Shadows Of The Valley
|7:34
|E1
|Tears Of A Clown
|5:01
|E2
|The Man Of Sorrows
|6:29
|F
|Empire Of The Clouds
|18:01
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Iron Maiden, Limited Edition
Достоинства:
Тройная пластинка. По две песни на стороне. Сторона F целиком занята величественной Empire Of The Clouds авторства Брюса Дикинсона. Великолепный материал! Самый длинный студийный альбом Iron Maiden
Недостатки:
Нет и быть не может! Хэви-метал высочайшей пробы
Комментарий:
Альбом, которого могло и не быть, не побори Брюс рак. Маст хэв для любого поклонника Мэйден
Достоинства:
Звук очень впечатлил. Если сравнивать с другими рок альбомами, то здесь как-бы находишься внутри звука. Качество супер. 3 пластинки. Очень порадовала длительность альбома.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Покупал исключительно для себя. Ни рубля не пожалел. Последняя композиция самая классная. Рекомендую тем кто хочет послушать действительно качественный рок
Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка
Достоинства:
Тройная пластинка. По две песни на стороне. Сторона F целиком занята величественной Empire Of The Clouds авторства Брюса Дикинсона. Великолепный материал! Самый длинный студийный альбом Iron Maiden
Недостатки:
Нет и быть не может! Хэви-метал высочайшей пробы
Комментарий:
Альбом, которого могло и не быть, не побори Брюс рак. Маст хэв для любого поклонника Мэйден
Достоинства:
Звук очень впечатлил. Если сравнивать с другими рок альбомами, то здесь как-бы находишься внутри звука. Качество супер. 3 пластинки. Очень порадовала длительность альбома.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Покупал исключительно для себя. Ни рубля не пожалел. Последняя композиция самая классная. Рекомендую тем кто хочет послушать действительно качественный рок