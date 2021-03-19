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Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 1
Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 2
Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 3
Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 4
Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 5
Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 6
Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 7
Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 8
Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 9
Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 10
Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 11
Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 12
Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 13
Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 14
Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 15
Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 16
Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 17
Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 18
Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE BOOK OF SOULS
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 1
  • Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 2
  • Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 3
  • Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 4
  • Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 5
  • Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 6
  • Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 7
  • Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 8
  • Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 9
  • Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 10
  • Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 11
  • Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 12
  • Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 13
  • Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 14
  • Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 15
  • Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 16
  • Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 17
  • Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 18
  • Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 98982
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Коллекция IRON MAIDEN
filter_none Товар входит в коллекцию IRON MAIDEN

Коллекция IRON MAIDEN


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646089208]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE BOOK OF SOULS
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
If Eternity Should Fail, Speed Of Light, The Great Unknown, The Red And The Black, When The River Runs Deep, The Book Of Souls, Death Or Glory, Shadows Of The Valley, Tears Of A Clown, The Man Of Sorrows, Empire Of The Clouds
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка

Track List

A1If Eternity Should Fail8:29
A2Speed Of Light5:05
B1The Great Unknown6:39
B2The Red And The Black13:34
C1When The River Runs Deep5:52
C2The Book Of Souls10:29
D1Death Or Glory5:15
D2Shadows Of The Valley7:34
E1Tears Of A Clown5:01
E2The Man Of Sorrows6:29
FEmpire Of The Clouds18:01



Теги товара: Iron Maiden, Limited Edition

Отзывы о товаре Iron Maiden - The Book Of Souls (0825646089208) виниловая пластинка

19.03.2021
Кирилл

Достоинства:
Тройная пластинка. По две песни на стороне. Сторона F целиком занята величественной Empire Of The Clouds авторства Брюса Дикинсона. Великолепный материал! Самый длинный студийный альбом Iron Maiden

Недостатки:
Нет и быть не может! Хэви-метал высочайшей пробы

Комментарий:
Альбом, которого могло и не быть, не побори Брюс рак. Маст хэв для любого поклонника Мэйден
17.04.2019
Григорий

Достоинства:
Звук очень впечатлил. Если сравнивать с другими рок альбомами, то здесь как-бы находишься внутри звука. Качество супер. 3 пластинки. Очень порадовала длительность альбома.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Покупал исключительно для себя. Ни рубля не пожалел. Последняя композиция самая классная. Рекомендую тем кто хочет послушать действительно качественный рок



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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646089208]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE BOOK OF SOULS
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
If Eternity Should Fail, Speed Of Light, The Great Unknown, The Red And The Black, When The River Runs Deep, The Book Of Souls, Death Or Glory, Shadows Of The Valley, Tears Of A Clown, The Man Of Sorrows, Empire Of The Clouds
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1If Eternity Should Fail8:29
A2Speed Of Light5:05
B1The Great Unknown6:39
B2The Red And The Black13:34
C1When The River Runs Deep5:52
C2The Book Of Souls10:29
D1Death Or Glory5:15
D2Shadows Of The Valley7:34
E1Tears Of A Clown5:01
E2The Man Of Sorrows6:29
FEmpire Of The Clouds18:01


Теги товара: Iron Maiden, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.03.2021
Кирилл

Достоинства:
Тройная пластинка. По две песни на стороне. Сторона F целиком занята величественной Empire Of The Clouds авторства Брюса Дикинсона. Великолепный материал! Самый длинный студийный альбом Iron Maiden

Недостатки:
Нет и быть не может! Хэви-метал высочайшей пробы

Комментарий:
Альбом, которого могло и не быть, не побори Брюс рак. Маст хэв для любого поклонника Мэйден
17.04.2019
Григорий

Достоинства:
Звук очень впечатлил. Если сравнивать с другими рок альбомами, то здесь как-бы находишься внутри звука. Качество супер. 3 пластинки. Очень порадовала длительность альбома.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Покупал исключительно для себя. Ни рубля не пожалел. Последняя композиция самая классная. Рекомендую тем кто хочет послушать действительно качественный рок


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