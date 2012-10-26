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Calvin Harris - 18 Months (0886978592316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Calvin Harris - 18 Months (0886978592316) виниловая пластинка

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Calvin Harris - 18 Months (0886978592316) виниловая пластинка - фото 1
Calvin Harris - 18 Months (0886978592316) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.10.2012
Исполнитель
Calvin Harris
Альбом (сингл)
18 MONTHS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Calvin Harris - 18 Months (0886978592316) виниловая пластинка - фото 1
  • Calvin Harris - 18 Months (0886978592316) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98929
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Calvin Harris - 18 Months (0886978592316) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция HARRIS, CALVIN
filter_none Товар входит в коллекцию HARRIS, CALVIN

Коллекция HARRIS, CALVIN


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.87E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.10.2012
Исполнитель
Calvin Harris
Альбом (сингл)
18 MONTHS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Calvin Harris - 18 Months (0886978592316) виниловая пластинка

Track List

A1Green Valley1:45
A2Bounce (Extended Mix)5:50
A3Feel So Close (Extended Mix)5:25
A4We Found Love3:30
B1We'll Be Coming Back3:50
B2Mansion1:55
B3Iron3:35
B4I Need Your Love3:50
C1Drinking From The Bottle3:55
C2Sweet Nothing3:25
C3School1:45
C4Here 2 China2:30
D1Let's Go (Album Version)3:55
D2Awooga3:45
D3Thinking About You4:00

Отзывы о товаре Calvin Harris - 18 Months (0886978592316) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.87E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.10.2012
Исполнитель
Calvin Harris
Альбом (сингл)
18 MONTHS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Китай
Описание

Track List

A1Green Valley1:45
A2Bounce (Extended Mix)5:50
A3Feel So Close (Extended Mix)5:25
A4We Found Love3:30
B1We'll Be Coming Back3:50
B2Mansion1:55
B3Iron3:35
B4I Need Your Love3:50
C1Drinking From The Bottle3:55
C2Sweet Nothing3:25
C3School1:45
C4Here 2 China2:30
D1Let's Go (Album Version)3:55
D2Awooga3:45
D3Thinking About You4:00
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Calvin Harris - 18 Months (0886978592316) виниловая пластинка - стоимость товара 3320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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