Dylan, Bob, Blonde On Blonde (0888751463110) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 98787
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dylan, Bob, Blonde On Blonde (0888751463110) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Rainy Day Woman #12 & 35
|A2
|Pledging My Time
|A3
|Visions Of Johanna
|A4
|One Of Us Must Know (Sooner Or Later)
|B1
|I Want You
|B2
|Memphis Blues Again
|B3
|Leopard-Skin Pill-Box Hat
|B4
|Just Like A Woman
|C1
|Most Likely You Go Your Way And I'll Go Mine
|C2
|Temporary Like Achilles
|C3
|Absolutely Sweet Marie
|C4
|4th Time Around
|C5
|Obviously 5 Believers
|D1
|Sad Eyed Lady Of The Lowlands
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Rainy Day Woman #12 & 35
|A2
|Pledging My Time
|A3
|Visions Of Johanna
|A4
|One Of Us Must Know (Sooner Or Later)
|B1
|I Want You
|B2
|Memphis Blues Again
|B3
|Leopard-Skin Pill-Box Hat
|B4
|Just Like A Woman
|C1
|Most Likely You Go Your Way And I'll Go Mine
|C2
|Temporary Like Achilles
|C3
|Absolutely Sweet Marie
|C4
|4th Time Around
|C5
|Obviously 5 Believers
|D1
|Sad Eyed Lady Of The Lowlands
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Dylan, Bob, Blonde On Blonde (0888751463110) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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