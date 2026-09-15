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Tom Waits - Foreign Affairs (8714092756913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tom Waits - Foreign Affairs (8714092756913) виниловая пластинка

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Tom Waits - Foreign Affairs (8714092756913) виниловая пластинка - фото 1
Tom Waits - Foreign Affairs (8714092756913) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Foreign Affairs
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tom Waits - Foreign Affairs (8714092756913) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Waits - Foreign Affairs (8714092756913) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659198
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tom Waits - Foreign Affairs (8714092756913) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[8714092756913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Foreign Affairs
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cinnys Waltz, Muriel, I Never Talk To Strangers, Medlack & Neal / California, Here I Come, A Sight For Sore Eyes, Potters Field, Burma-Shave, Barber Shop, Foreign Affair
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Waits - Foreign Affairs (8714092756913) виниловая пластинка

Переиздание четвертого студийного альбома, вышедшего в 1977 году. Том Уэйтс- американский певец и автор песен, композитор и актёр. В своём раннем творчестве Уэйтс смешивал такие жанры, как джаз, блюз и, фолк. Начиная с 1980-х и по сей день он в той или иной степени играет экспериментальный рок, с элементами индастриала, дарк кабаре и авангардного джаза. Ему характерны театрализованные, подчас водевильные выступления и особая манера исполнения - смесь пения и речитатива. Том обладает своеобразным хрипловатым голосом, описанным критиком Дэниэлом Дачхолзом так: Он словно вымочен в бочке с бурбоном, его будто оставили в коптильне на несколько месяцев, а затем, когда достали, проехались по нему.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Tom Waits - Foreign Affairs (8714092756913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[8714092756913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Foreign Affairs
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cinnys Waltz, Muriel, I Never Talk To Strangers, Medlack & Neal / California, Here I Come, A Sight For Sore Eyes, Potters Field, Burma-Shave, Barber Shop, Foreign Affair
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание четвертого студийного альбома, вышедшего в 1977 году. Том Уэйтс- американский певец и автор песен, композитор и актёр. В своём раннем творчестве Уэйтс смешивал такие жанры, как джаз, блюз и, фолк. Начиная с 1980-х и по сей день он в той или иной степени играет экспериментальный рок, с элементами индастриала, дарк кабаре и авангардного джаза. Ему характерны театрализованные, подчас водевильные выступления и особая манера исполнения - смесь пения и речитатива. Том обладает своеобразным хрипловатым голосом, описанным критиком Дэниэлом Дачхолзом так: Он словно вымочен в бочке с бурбоном, его будто оставили в коптильне на несколько месяцев, а затем, когда достали, проехались по нему.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Waits - Foreign Affairs (8714092756913) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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