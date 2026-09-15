Tom Waits - Foreign Affairs (8714092756913) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Foreign Affairs
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 659198
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Характеристики
Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[8714092756913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Foreign Affairs
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cinnys Waltz, Muriel, I Never Talk To Strangers, Medlack & Neal / California, Here I Come, A Sight For Sore Eyes, Potters Field, Burma-Shave, Barber Shop, Foreign Affair
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tom Waits - Foreign Affairs (8714092756913) виниловая пластинка
Переиздание четвертого студийного альбома, вышедшего в 1977 году. Том Уэйтс- американский певец и автор песен, композитор и актёр. В своём раннем творчестве Уэйтс смешивал такие жанры, как джаз, блюз и, фолк. Начиная с 1980-х и по сей день он в той или иной степени играет экспериментальный рок, с элементами индастриала, дарк кабаре и авангардного джаза. Ему характерны театрализованные, подчас водевильные выступления и особая манера исполнения - смесь пения и речитатива. Том обладает своеобразным хрипловатым голосом, описанным критиком Дэниэлом Дачхолзом так: Он словно вымочен в бочке с бурбоном, его будто оставили в коптильне на несколько месяцев, а затем, когда достали, проехались по нему.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[8714092756913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Foreign Affairs
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cinnys Waltz, Muriel, I Never Talk To Strangers, Medlack & Neal / California, Here I Come, A Sight For Sore Eyes, Potters Field, Burma-Shave, Barber Shop, Foreign Affair
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Переиздание четвертого студийного альбома, вышедшего в 1977 году. Том Уэйтс- американский певец и автор песен, композитор и актёр. В своём раннем творчестве Уэйтс смешивал такие жанры, как джаз, блюз и, фолк. Начиная с 1980-х и по сей день он в той или иной степени играет экспериментальный рок, с элементами индастриала, дарк кабаре и авангардного джаза. Ему характерны театрализованные, подчас водевильные выступления и особая манера исполнения - смесь пения и речитатива. Том обладает своеобразным хрипловатым голосом, описанным критиком Дэниэлом Дачхолзом так: Он словно вымочен в бочке с бурбоном, его будто оставили в коптильне на несколько месяцев, а затем, когда достали, проехались по нему.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Tom Waits - Foreign Affairs (8714092756913) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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