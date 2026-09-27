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Портативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная

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Портативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная - фото 1
Портативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная - фото 2
Портативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная - фото 3
Портативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная - фото 4
Портативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная - фото 5
Портативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная - фото 1
  • Портативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная - фото 2
  • Портативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная - фото 3
  • Портативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная - фото 4
  • Портативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная - фото 5
  • Портативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 799 руб. 
Начислим 141 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750338
-279 по промокоду MEGAUDIO
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная
2 799 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MEG
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2500
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
93 x 95 x 114 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х10
Вес, г.
500

Описание товара Портативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная

Портативная колонка MEG SCA20BL с защищенной конструкцией класса IPX7 не боится воздействия влаги и брызг воды. Корпус выполнен из пластика и ткани. Для комфортного ношения предусмотрен текстильный ремешок. Два динамика общей выходной мощностью 20 Вт формируют четкое насыщенное звучание в формате стерео. Портативная колонка MEG SCA20BL оснащена беспроводным интерфейсом Bluetooth, считывателем карты памяти micro SD, входом AUX для подключения к разным источникам прослушивания музыки. Функция TWS предоставляет возможность объединения нескольких колонок в единую систему воспроизведения. Аккумулятор емкостью 2500 мА*ч гарантирует до 12 часов автономной работы колонки. Зарядка выполняется через разъем USB Type-C.

Отзывы о товаре Портативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная




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Характеристики
Бренд
MEG
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Развернуть
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2500
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
93 x 95 x 114 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка MEG SCA20BL с защищенной конструкцией класса IPX7 не боится воздействия влаги и брызг воды. Корпус выполнен из пластика и ткани. Для комфортного ношения предусмотрен текстильный ремешок. Два динамика общей выходной мощностью 20 Вт формируют четкое насыщенное звучание в формате стерео. Портативная колонка MEG SCA20BL оснащена беспроводным интерфейсом Bluetooth, считывателем карты памяти micro SD, входом AUX для подключения к разным источникам прослушивания музыки. Функция TWS предоставляет возможность объединения нескольких колонок в единую систему воспроизведения. Аккумулятор емкостью 2500 мА*ч гарантирует до 12 часов автономной работы колонки. Зарядка выполняется через разъем USB Type-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная – стоимость товара 2799 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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