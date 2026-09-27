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Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная

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Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная - фото 2
Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная - фото 3
Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная - фото 4
Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная - фото 5
Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная - фото 6
Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная - фото 7
Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
45
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная - фото 1
  • Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная - фото 2
  • Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная - фото 3
  • Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная - фото 4
  • Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная - фото 5
  • Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная - фото 6
  • Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная - фото 7
  • Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 499 руб. 
Начислим 226 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750342
-449 по промокоду MEGAUDIO
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная
4 499 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MEG
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
45
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
45
Диаметр НЧ-динамика, мм
66
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2500
Время работы, ч
8
Габаритные размеры
94x96x227 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х11х10
Вес, кг.
1.14

Описание товара Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная

Портативная колонка MEG SSA45BL, черного цвета получила 3 динамика и сабвуфер, которые обеспечивает насыщенные низкие частоты. Звук от модели будет слышен на 360°. Это позволяет использовать ее для организации домашних вечеринок, дискотек возле дома. Колонка может подключаться к смартфону, планшету, ПК через кабель AUX или по беспроводному каналу Bluetooth. Также она воспроизводит файлы с карты microSD. Благодаря этому вы можете использовать устройство полностью автономно, без другой техники. Портативная колонка MEG SSA45BL заключена во влагозащищенный корпус IPX7. Он не пропускает внутрь даже направленный поток воды. Это позволяет брать с собой колонку на пляж, использовать у бассейна и не бояться, что брызги воды выведут ее из строя. Со встроенным эквалайзером вы можете настраивать частоты под разные жанры музыки и свои вкусы. АКБ емкостью 2500 мАч обеспечивает до 2.5 часов автономной работы.

Отзывы о товаре Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MEG
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
45
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
45
Диаметр НЧ-динамика, мм
66
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2500
Время работы, ч
8
Габаритные размеры
94x96x227 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка MEG SSA45BL, черного цвета получила 3 динамика и сабвуфер, которые обеспечивает насыщенные низкие частоты. Звук от модели будет слышен на 360°. Это позволяет использовать ее для организации домашних вечеринок, дискотек возле дома. Колонка может подключаться к смартфону, планшету, ПК через кабель AUX или по беспроводному каналу Bluetooth. Также она воспроизводит файлы с карты microSD. Благодаря этому вы можете использовать устройство полностью автономно, без другой техники. Портативная колонка MEG SSA45BL заключена во влагозащищенный корпус IPX7. Он не пропускает внутрь даже направленный поток воды. Это позволяет брать с собой колонку на пляж, использовать у бассейна и не бояться, что брызги воды выведут ее из строя. Со встроенным эквалайзером вы можете настраивать частоты под разные жанры музыки и свои вкусы. АКБ емкостью 2500 мАч обеспечивает до 2.5 часов автономной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная – стоимость товара 4499 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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