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Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная

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Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная - фото 1
Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная - фото 2
Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная - фото 3
Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная - фото 4
Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная - фото 5
Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная - фото 6
Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная - фото 7
Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
30
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
  • Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная - фото 1
  • Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная - фото 2
  • Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная - фото 3
  • Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная - фото 4
  • Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная - фото 5
  • Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная - фото 6
  • Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная - фото 7
  • Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 999 руб. 
Начислим 260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750339
-499 по промокоду MEGAUDIO
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная
4 999 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MEG
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2500
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
74 x 70 x188 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х8
Вес, г.
870

Описание товара Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная

Портативная колонка MEG SCA030BL черного цвета охватывает расширенный частотный диапазон: от 14 до 20000 Гц. Она может воспроизводить глубокие низкие и детализированные высокие частоты. Благодаря двум динамикам мощностью 30 Вт звук будет отчетливо слышно в радиусе 5-7 м. Модель подключается к смартфону, ПК, телевизору по Bluetooth и через кабель AUX. Также колонка может проигрывать треки с карты microSD. Встроенный микрофон позволяет общаться по громкой связи во время звонка по телефону. Со встроенным эквалайзером вы можете настраивать частоты под музыку разных жанров и свои предпочтения. Портативная колонка MEG SCA030BL заключена в корпус с пылевлагозащитой IPX5. Модель устойчива к брызгам воды с любого направления. Это позволяет использовать ее на улице во влажную погоду, рядом с источниками воды. Многоцветная подсветка создает эффект вечеринки. С ней колонка может служить вспомогательным ночником. Шнурок позволяет подвешивать устройство на крючок, ветку дерева или носить на запястье. Модель будет работать автономно от АКБ до 7 часов. Также колонка заменяет пауэрбанк. От нее можно заряжать смартфон и другие маломощные устройства по проводу.

Отзывы о товаре Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MEG
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Развернуть
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2500
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
74 x 70 x188 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка MEG SCA030BL черного цвета охватывает расширенный частотный диапазон: от 14 до 20000 Гц. Она может воспроизводить глубокие низкие и детализированные высокие частоты. Благодаря двум динамикам мощностью 30 Вт звук будет отчетливо слышно в радиусе 5-7 м. Модель подключается к смартфону, ПК, телевизору по Bluetooth и через кабель AUX. Также колонка может проигрывать треки с карты microSD. Встроенный микрофон позволяет общаться по громкой связи во время звонка по телефону. Со встроенным эквалайзером вы можете настраивать частоты под музыку разных жанров и свои предпочтения. Портативная колонка MEG SCA030BL заключена в корпус с пылевлагозащитой IPX5. Модель устойчива к брызгам воды с любого направления. Это позволяет использовать ее на улице во влажную погоду, рядом с источниками воды. Многоцветная подсветка создает эффект вечеринки. С ней колонка может служить вспомогательным ночником. Шнурок позволяет подвешивать устройство на крючок, ветку дерева или носить на запястье. Модель будет работать автономно от АКБ до 7 часов. Также колонка заменяет пауэрбанк. От нее можно заряжать смартфон и другие маломощные устройства по проводу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4999 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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