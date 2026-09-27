Портативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная
Портативная колонка MEG SDA020BL выполнена в черном корпусе из пластика и ткани. Соответствие стандарту защищенности IPX4 гарантирует устойчивость к влаге и брызгам воды. Акустическая система с двумя динамиками выходной мощностью 20 Вт формирует четкий сбалансированный звук. Технология EXTRA BASS усиливает низкие частоты. Интегрированный микрофон предоставляет возможность общения по громкой связи. Колонка MEG SDA020BL синхронизируется по беспроводному интерфейсу Bluetooth. Для проводного соединения с источником аудио предусмотрен разъем USB Type-A. Поддержка функции TWS предусматривает объединение двух колонок в единую стереосистему. На боковых гранях корпуса расположены кнопки управления воспроизведением и разъемы подключения. Одного заряда аккумулятора емкостью 2000 мА*ч хватает до 5 часов прослушивания музыки.
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