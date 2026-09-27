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Портативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная

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Портативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная - фото 1
Портативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная - фото 2
Портативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная - фото 3
Портативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная - фото 4
Портативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная - фото 1
  • Портативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная - фото 2
  • Портативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная - фото 3
  • Портативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная - фото 4
  • Портативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 499 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750337
-349 по промокоду MEGAUDIO
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная
3 499 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MEG
Цвет
черный
Особенности
влагозащита IPX4; подсветка RGB; встроенный микрофон; аудиозвонки (спикерфон)
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Нет
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
92?80?80 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х8
Вес, г.
330

Описание товара Портативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная

Портативная колонка MEG SDA020BL выполнена в черном корпусе из пластика и ткани. Соответствие стандарту защищенности IPX4 гарантирует устойчивость к влаге и брызгам воды. Акустическая система с двумя динамиками выходной мощностью 20 Вт формирует четкий сбалансированный звук. Технология EXTRA BASS усиливает низкие частоты. Интегрированный микрофон предоставляет возможность общения по громкой связи. Колонка MEG SDA020BL синхронизируется по беспроводному интерфейсу Bluetooth. Для проводного соединения с источником аудио предусмотрен разъем USB Type-A. Поддержка функции TWS предусматривает объединение двух колонок в единую стереосистему. На боковых гранях корпуса расположены кнопки управления воспроизведением и разъемы подключения. Одного заряда аккумулятора емкостью 2000 мА*ч хватает до 5 часов прослушивания музыки.

Отзывы о товаре Портативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MEG
Цвет
черный
Особенности
влагозащита IPX4; подсветка RGB; встроенный микрофон; аудиозвонки (спикерфон)
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Развернуть
Линейный AUX вход
Нет
Разъем для подключения наушников
нет
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
92?80?80 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка MEG SDA020BL выполнена в черном корпусе из пластика и ткани. Соответствие стандарту защищенности IPX4 гарантирует устойчивость к влаге и брызгам воды. Акустическая система с двумя динамиками выходной мощностью 20 Вт формирует четкий сбалансированный звук. Технология EXTRA BASS усиливает низкие частоты. Интегрированный микрофон предоставляет возможность общения по громкой связи. Колонка MEG SDA020BL синхронизируется по беспроводному интерфейсу Bluetooth. Для проводного соединения с источником аудио предусмотрен разъем USB Type-A. Поддержка функции TWS предусматривает объединение двух колонок в единую стереосистему. На боковых гранях корпуса расположены кнопки управления воспроизведением и разъемы подключения. Одного заряда аккумулятора емкостью 2000 мА*ч хватает до 5 часов прослушивания музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная - по цене 3499 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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