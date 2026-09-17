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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET

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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET - фото 1
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET - фото 2
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET - фото 3
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET - фото 4
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET - фото 5
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET - фото 6
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET - фото 7
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение, ароматизация
Установка
настольная
Цвет
белый
Обслуживаемая площадь, м?
40
Источник питания
от сети
Продолжительность работы
11 ч
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET - фото 1
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET - фото 2
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET - фото 3
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET - фото 4
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET - фото 5
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET - фото 6
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET - фото 7
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748884
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение, ароматизация
Установка
настольная
Цвет
белый
Комлектация
Увлажнитель, упаковка, фильтр
Индикация
включения, отсутствия воды
Обслуживаемая площадь, м?
40
Фильтры
водяной
Емкость резервуара для воды
4.5
Расход воды, мл/ч
400
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
30
Продолжительность работы
11 ч
Габаритные размеры
228x322x179 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET

Этот ультразвуковой увлажнитель воздуха создан для тех, кто заботится о своем здоровье и комфорте, стремясь создать идеальный микроклимат в доме или офисе. Модель Ballu UHB-955 ET — это не просто бытовой прибор, а продуманное инженерное решение, которое эффективно решает проблему сухости воздуха, особенно актуальную в отопительный сезон или в жаркие летние дни. Благодаря ультразвуковой технологии распыления, устройство преобразует воду в мелкодисперсный холодный пар, который быстро и равномерно распределяется по помещению, не оставляя белых следов на мебели и полу. Производительность прибора составляет 400 миллилитров в час, что позволяет эффективно обслуживать помещения площадью до 40 квадратных метров. Этого достаточно для поддержания оптимального уровня влажности в просторной гостиной, спальне или детской комнате. Вместительный резервуар для воды объемом 4,5 литра обеспечивает продолжительность работы до 11 часов без необходимости долива. Это значит, что вы можете включить увлажнитель перед сном и не беспокоиться о его работе до самого утра, а также использовать его в течение всего рабочего дня в офисе. Управление прибором организовано максимально удобно благодаря электронной панели и информативному дисплею. Вы можете точно настроить интенсивность испарения, используя регулировку скорости вентилятора, что позволяет гибко изменять уровень увлажнения в зависимости от текущих условий. Встроенный гигростат автоматически контролирует уровень влажности в помещении, отключая прибор при достижении заданного значения и включая его снова при снижении показателей. Это не только поддерживает комфортный микроклимат, но и экономит электроэнергию, так как потребляемая мощность устройства составляет всего 110 ватт. Продуманная конструкция включает в себя функцию ароматизации. Добавив несколько капель любимого эфирного масла в специальный отсек, вы сможете наполнить комнату тонким и ненавязчивым ароматом, который способствует расслаблению или, наоборот, бодрит. Прибор оснащен удобным таймером, позволяющим запрограммировать время работы, и информативной индикацией включения и низкого уровня воды. Когда резервуар опустеет, устройство автоматически отключится, что гарантирует безопасность и защиту от поломки.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение, ароматизация
Установка
настольная
Цвет
белый
Комлектация
Увлажнитель, упаковка, фильтр
Индикация
включения, отсутствия воды
Обслуживаемая площадь, м?
40
Фильтры
водяной
Емкость резервуара для воды
4.5
Расход воды, мл/ч
400
Развернуть
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
30
Продолжительность работы
11 ч
Габаритные размеры
228x322x179 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ультразвуковой увлажнитель воздуха создан для тех, кто заботится о своем здоровье и комфорте, стремясь создать идеальный микроклимат в доме или офисе. Модель Ballu UHB-955 ET — это не просто бытовой прибор, а продуманное инженерное решение, которое эффективно решает проблему сухости воздуха, особенно актуальную в отопительный сезон или в жаркие летние дни. Благодаря ультразвуковой технологии распыления, устройство преобразует воду в мелкодисперсный холодный пар, который быстро и равномерно распределяется по помещению, не оставляя белых следов на мебели и полу. Производительность прибора составляет 400 миллилитров в час, что позволяет эффективно обслуживать помещения площадью до 40 квадратных метров. Этого достаточно для поддержания оптимального уровня влажности в просторной гостиной, спальне или детской комнате. Вместительный резервуар для воды объемом 4,5 литра обеспечивает продолжительность работы до 11 часов без необходимости долива. Это значит, что вы можете включить увлажнитель перед сном и не беспокоиться о его работе до самого утра, а также использовать его в течение всего рабочего дня в офисе. Управление прибором организовано максимально удобно благодаря электронной панели и информативному дисплею. Вы можете точно настроить интенсивность испарения, используя регулировку скорости вентилятора, что позволяет гибко изменять уровень увлажнения в зависимости от текущих условий. Встроенный гигростат автоматически контролирует уровень влажности в помещении, отключая прибор при достижении заданного значения и включая его снова при снижении показателей. Это не только поддерживает комфортный микроклимат, но и экономит электроэнергию, так как потребляемая мощность устройства составляет всего 110 ватт. Продуманная конструкция включает в себя функцию ароматизации. Добавив несколько капель любимого эфирного масла в специальный отсек, вы сможете наполнить комнату тонким и ненавязчивым ароматом, который способствует расслаблению или, наоборот, бодрит. Прибор оснащен удобным таймером, позволяющим запрограммировать время работы, и информативной индикацией включения и низкого уровня воды. Когда резервуар опустеет, устройство автоматически отключится, что гарантирует безопасность и защиту от поломки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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