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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D

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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 1
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 2
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 3
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 4
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 5
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 6
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 7
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 8
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 9
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 10
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение
Установка
настольная
Цвет
черный
Обслуживаемая площадь, м?
30
Источник питания
от сети
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 1
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 2
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 3
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 4
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 5
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 6
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 7
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 8
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 9
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 10
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748880
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D
5 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение
Установка
настольная
Цвет
черный
Комлектация
документация, щетка
Индикация
включения/работы, интенсивности увлажнения, низкого уровня воды, режима работы, таймера, температуры воздуха, уровня влажности в помещении
Обслуживаемая площадь, м?
30
Фильтры
Воздушный фильтр, Фильтр-картридж для очистки / смягчения воды
Емкость резервуара для воды
6
Расход воды, мл/ч
450
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Регулировка направления увлажнения
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
23
Габаритные размеры
242x323x194 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D

Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-6210D предназначен для работы в помещении площадью до 30 м2. Ультразвуковой принцип работы обеспечит шум на уровне тихого разговора и сниженное энергопотребление. Встроенная ультрафиолетовая лампа простерилизует испаряемую воду. Ионизатор снизит содержание пыли в воздухе. В конструкции предусмотрен картридж для добавления ароматических масел. Чтобы защитить мебель и стены от излишней влаги увлажнитель Electrolux EHU-6210D оборудован механизмом регулировки направления пара. Встроенный гигростат обеспечит поддержание установленного уровня влажности в помещении.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение
Установка
настольная
Цвет
черный
Комлектация
документация, щетка
Индикация
включения/работы, интенсивности увлажнения, низкого уровня воды, режима работы, таймера, температуры воздуха, уровня влажности в помещении
Обслуживаемая площадь, м?
30
Фильтры
Воздушный фильтр, Фильтр-картридж для очистки / смягчения воды
Емкость резервуара для воды
6
Расход воды, мл/ч
450
Развернуть
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Регулировка направления увлажнения
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
23
Габаритные размеры
242x323x194 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-6210D предназначен для работы в помещении площадью до 30 м2. Ультразвуковой принцип работы обеспечит шум на уровне тихого разговора и сниженное энергопотребление. Встроенная ультрафиолетовая лампа простерилизует испаряемую воду. Ионизатор снизит содержание пыли в воздухе. В конструкции предусмотрен картридж для добавления ароматических масел. Чтобы защитить мебель и стены от излишней влаги увлажнитель Electrolux EHU-6210D оборудован механизмом регулировки направления пара. Встроенный гигростат обеспечит поддержание установленного уровня влажности в помещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5060 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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