Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1000
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб.
В наличии
Код товара: 748860
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1 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор электрический - 1шт.
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
10 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1000
Электроконвектор AC ELECTRIC (АС ЭЛЕКТРИК) ACE/CMM-1000 подходит как для основного отопления в загородных домах и дачах, так и для дополнительного обогрева в городской квартире. Прибор оснащен автоматическим выключателем, который срабатывает при достижении верхнего порога температуры. В случае перегрева обогреватель отключается.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: напольные, энергосберегающие, 1000 вт
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор электрический - 1шт.
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
10 м2
Развернуть
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Электроконвектор AC ELECTRIC (АС ЭЛЕКТРИК) ACE/CMM-1000 подходит как для основного отопления в загородных домах и дачах, так и для дополнительного обогрева в городской квартире. Прибор оснащен автоматическим выключателем, который срабатывает при достижении верхнего порога температуры. В случае перегрева обогреватель отключается.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: напольные, энергосберегающие, 1000 вт
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: напольные, энергосберегающие, 1000 вт
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1000 - по цене 1710 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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