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Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1000

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Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1000 - фото 1
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1000 - фото 2
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1000 - фото 3
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1000 - фото 1
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1000 - фото 2
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1000 - фото 3
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748860
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1000
1 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AC Electric
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор электрический - 1шт.
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
10 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1000

Электроконвектор AC ELECTRIC (АС ЭЛЕКТРИК) ACE/CMM-1000 подходит как для основного отопления в загородных домах и дачах, так и для дополнительного обогрева в городской квартире. Прибор оснащен автоматическим выключателем, который срабатывает при достижении верхнего порога температуры. В случае перегрева обогреватель отключается.

Отзывы о товаре Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1000




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Характеристики
Бренд
AC Electric
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор электрический - 1шт.
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
10 м2
Развернуть
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Описание
Электроконвектор AC ELECTRIC (АС ЭЛЕКТРИК) ACE/CMM-1000 подходит как для основного отопления в загородных домах и дачах, так и для дополнительного обогрева в городской квартире. Прибор оснащен автоматическим выключателем, который срабатывает при достижении верхнего порога температуры. В случае перегрева обогреватель отключается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMM-1000 - по цене 1710 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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