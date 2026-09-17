Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE
Профессиональная цельнометаллическая совковая лопата Palisad LUXE 61373 размером 240 х 290 х 1200 мм предназначена для работ с каменистой, глинистой и твердой почвой, пригодится также при работе с сыпучими материалами. Успешно справляется с решением поставленных задач благодаря углубленной форме полотна, позволяющей работать с песком, почвой и другими сыпучими материалами. Инструмент пригодится на строительной площадке и придомовом участке при выполнении земляных работ.
Преимущества
- Высокое качество — сварное соединение между полотном и черенком обеспечивает прочность инструмента.
- Дополнительная упругость — лопата изготовлена из рессорно-пружинной стали.
- Надежность на долгие годы — рабочая часть закалена до необходимой твердости.
- Защита от коррозии — инструмент покрыт порошковой краской.
- Снижение усталости — угол наклона черенка к лезвию позволяет уменьшить нагрузку на спину и плечи, обеспечивая естественное положение тела.
- Комфортная работа — за счет резиновой накладки черенок не выскальзывает из рук, лопатой удобно пользоваться даже в холодное время года.
- Эргономичность — черенок овального сечения с D-образной рукояткой обеспечивает надежный захват и уменьшает нагрузку на кисть.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Профессиональная цельнометаллическая совковая лопата Palisad LUXE 61373 размером 240 х 290 х 1200 мм предназначена для работ с каменистой, глинистой и твердой почвой, пригодится также при работе с сыпучими материалами. Успешно справляется с решением поставленных задач благодаря углубленной форме полотна, позволяющей работать с песком, почвой и другими сыпучими материалами. Инструмент пригодится на строительной площадке и придомовом участке при выполнении земляных работ.
Преимущества
- Высокое качество — сварное соединение между полотном и черенком обеспечивает прочность инструмента.
- Дополнительная упругость — лопата изготовлена из рессорно-пружинной стали.
- Надежность на долгие годы — рабочая часть закалена до необходимой твердости.
- Защита от коррозии — инструмент покрыт порошковой краской.
- Снижение усталости — угол наклона черенка к лезвию позволяет уменьшить нагрузку на спину и плечи, обеспечивая естественное положение тела.
- Комфортная работа — за счет резиновой накладки черенок не выскальзывает из рук, лопатой удобно пользоваться даже в холодное время года.
- Эргономичность — черенок овального сечения с D-образной рукояткой обеспечивает надежный захват и уменьшает нагрузку на кисть.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Отзывы о товаре Лопата совковая профессиональная PALISAD 61373, 240х290х1200 мм, цельнометаллическая, LUXE