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Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61370, 150х205х720 мм, цельнометаллическая, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61370, 150х205х720 мм, цельнометаллическая, LUXE

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Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61370, 150х205х720 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 1
Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61370, 150х205х720 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 2
Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61370, 150х205х720 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 3
Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61370, 150х205х720 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 4
Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61370, 150х205х720 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 5
Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61370, 150х205х720 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
  • Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61370, 150х205х720 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 1
  • Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61370, 150х205х720 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 2
  • Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61370, 150х205х720 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 3
  • Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61370, 150х205х720 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 4
  • Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61370, 150х205х720 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 5
  • Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61370, 150х205х720 мм, цельнометаллическая, LUXE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745364
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61370, 150х205х720 мм, цельнометаллическая, LUXE
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
150
Общая длина, см
72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х15х7
Вес, г.
880

Описание товара Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61370, 150х205х720 мм, цельнометаллическая, LUXE

Профессиональная цельнометаллическая штыковая лопата Palisad LUXE 61370 размером 150 х 205 х 720 мм предназначена для работ с каменистой, глинистой и твердой почвой. Успешно справляется с решением поставленных задач благодаря заостренному полотну, легко проникающему в почву и перерезающему корни. Инструмент пригодится для выполнения земляных работ на строительной площадке и придомовом участке.

Преимущества

  • Высокое качество — сварное соединение между полотном и черенком обеспечивает прочность инструмента.
  • Дополнительная упругость — лопата изготовлена из рессорно-пружинной стали.
  • Надежность на долгие годы — рабочая часть закалена до необходимой твердости.
  • Защита от коррозии — инструмент покрыт порошковой краской.
  • Эргономичность — черенок овального сечения с рукояткой обеспечивает надежный захват и уменьшает нагрузку на кисть.
  • Компактность — лопату длиной 720 мм можно хранить в автомобиле и использовать в трудных ситуациях.

Отзывы о товаре Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61370, 150х205х720 мм, цельнометаллическая, LUXE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
150
Общая длина, см
72
Страна производитель
Китай
Описание

Профессиональная цельнометаллическая штыковая лопата Palisad LUXE 61370 размером 150 х 205 х 720 мм предназначена для работ с каменистой, глинистой и твердой почвой. Успешно справляется с решением поставленных задач благодаря заостренному полотну, легко проникающему в почву и перерезающему корни. Инструмент пригодится для выполнения земляных работ на строительной площадке и придомовом участке.

Преимущества

  • Высокое качество — сварное соединение между полотном и черенком обеспечивает прочность инструмента.
  • Дополнительная упругость — лопата изготовлена из рессорно-пружинной стали.
  • Надежность на долгие годы — рабочая часть закалена до необходимой твердости.
  • Защита от коррозии — инструмент покрыт порошковой краской.
  • Эргономичность — черенок овального сечения с рукояткой обеспечивает надежный захват и уменьшает нагрузку на кисть.
  • Компактность — лопату длиной 720 мм можно хранить в автомобиле и использовать в трудных ситуациях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата штыковая профессиональная PALISAD 61370, 150х205х720 мм, цельнометаллическая, LUXE - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 760 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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