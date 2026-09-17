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Распылитель-дождеватель PALISAD 65463, 8 режимов, на подставке купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Распылитель-дождеватель PALISAD 65463, 8 режимов, на подставке

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Распылитель-дождеватель PALISAD 65463, 8 режимов, на подставке - фото 1
Распылитель-дождеватель PALISAD 65463, 8 режимов, на подставке - фото 2
Распылитель-дождеватель PALISAD 65463, 8 режимов, на подставке - фото 3
Распылитель-дождеватель PALISAD 65463, 8 режимов, на подставке - фото 4
Распылитель-дождеватель PALISAD 65463, 8 режимов, на подставке - фото 5
Распылитель-дождеватель PALISAD 65463, 8 режимов, на подставке - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Дальность полива
12
Количество режимов полива
8
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65463, 8 режимов, на подставке - фото 1
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65463, 8 режимов, на подставке - фото 2
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65463, 8 режимов, на подставке - фото 3
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65463, 8 режимов, на подставке - фото 4
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65463, 8 режимов, на подставке - фото 5
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65463, 8 режимов, на подставке - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745279
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Распылитель-дождеватель PALISAD 65463, 8 режимов, на подставке
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Дальность полива
12
Количество режимов полива
8
Форма участка полива
круг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х6
Вес, г.
250

Описание товара Распылитель-дождеватель PALISAD 65463, 8 режимов, на подставке

Распылитель-дождеватель Palisad 65463 с 8 режимами, на подставке, оптимален для установки на участке среднего размера. Максимальная площадь полива составляет 150 м?, максимальный угол полива — 360°, расход воды не превышает 8 л/мин. С помощью устройства можно орошать растения на участках различной формы в саду и на огороде.

Преимущества

  • Широкий выбор режимов — двойной круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, полукруг, сектор, тонкая струя и туман.
  • Долгий срок службы — распылитель-дождеватель выполнен из ударопрочного ABS-пластика.
  • Эффективное использование на разных участках — дальность полива можно регулировать в диапазоне 3-12 м.
  • Дополнительные возможности — для полива высоких кустов и деревьев распылитель можно подвешивать за специальную петлю.
  • Устойчивая подставка — устройство можно ставить даже на неровные поверхности.
  • Универсальность — распылитель-дождеватель совместим со всеми элементами полива Palisad.

Отзывы о товаре Распылитель-дождеватель PALISAD 65463, 8 режимов, на подставке




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Дальность полива
12
Количество режимов полива
8
Форма участка полива
круг
Страна производитель
Китай
Описание

Распылитель-дождеватель Palisad 65463 с 8 режимами, на подставке, оптимален для установки на участке среднего размера. Максимальная площадь полива составляет 150 м?, максимальный угол полива — 360°, расход воды не превышает 8 л/мин. С помощью устройства можно орошать растения на участках различной формы в саду и на огороде.

Преимущества

  • Широкий выбор режимов — двойной круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, полукруг, сектор, тонкая струя и туман.
  • Долгий срок службы — распылитель-дождеватель выполнен из ударопрочного ABS-пластика.
  • Эффективное использование на разных участках — дальность полива можно регулировать в диапазоне 3-12 м.
  • Дополнительные возможности — для полива высоких кустов и деревьев распылитель можно подвешивать за специальную петлю.
  • Устойчивая подставка — устройство можно ставить даже на неровные поверхности.
  • Универсальность — распылитель-дождеватель совместим со всеми элементами полива Palisad.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель-дождеватель PALISAD 65463, 8 режимов, на подставке - стоимость товара 450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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