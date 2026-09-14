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Дождеватель Grinda Classic Quick-Connection System 8-427608 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дождеватель Grinda Classic Quick-Connection System 8-427608

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Дождеватель Grinda Classic Quick-Connection System 8-427608
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
круговой
Количество сопел
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 476132
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Дождеватель Grinda Classic Quick-Connection System 8-427608
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
круговой
Количество сопел
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х6
Вес, г.
137

Описание товара Дождеватель Grinda Classic Quick-Connection System 8-427608

Распылитель круговой CLASSIC Quick-Connection System Grinda 8-427608_z01 предназначен для стационарного полива насаждений на садовом и дачном участке. Крепится к шлангу при помощи соединителя. Распылитель имеет 3 сопла, вращающихся на прочных пластиковых кронштейнах. Поворотом сопел можно изменять площадь полива. Распылитель Гринда выполнен из высокопрочного ABS-пластика и имеет длительный срок эксплуатации. Круговая подставка не позволит распылителю упасть и обеспечит полив необходимых участков.

Отзывы о товаре Дождеватель Grinda Classic Quick-Connection System 8-427608




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
круговой
Количество сопел
3
Страна производитель
Китай
Описание
Распылитель круговой CLASSIC Quick-Connection System Grinda 8-427608_z01 предназначен для стационарного полива насаждений на садовом и дачном участке. Крепится к шлангу при помощи соединителя. Распылитель имеет 3 сопла, вращающихся на прочных пластиковых кронштейнах. Поворотом сопел можно изменять площадь полива. Распылитель Гринда выполнен из высокопрочного ABS-пластика и имеет длительный срок эксплуатации. Круговая подставка не позволит распылителю упасть и обеспечит полив необходимых участков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дождеватель Grinda Classic Quick-Connection System 8-427608 - стоимость товара 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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