Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2"
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
В наличии
Код товара: 745113
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
8
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х3
Вес, г.
70
Описание товара Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2"
Быстросъемный латунный соединитель Palisad 66270 имеет внутреннюю резьбу 1/2 и служит для создания полноценной поливочной системы. Позволяет подключать различные насадки и орошать растения любого типа. Будет полезен владельцам загородных участков.
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Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
8
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Быстросъемный латунный соединитель Palisad 66270 имеет внутреннюю резьбу 1/2 и служит для создания полноценной поливочной системы. Позволяет подключать различные насадки и орошать растения любого типа. Будет полезен владельцам загородных участков.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2" - купить по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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