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Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2"

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Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2&quot; - фото 1
Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2&quot; - фото 2
Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2&quot; - фото 3
Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2&quot; - фото 4
Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2&quot; - фото 5
Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2&quot; - фото 6
Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
  • Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2&quot; - фото 1
  • Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2&quot; - фото 2
  • Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2&quot; - фото 3
  • Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2&quot; - фото 4
  • Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2&quot; - фото 5
  • Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2&quot; - фото 6
  • Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745113
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2"
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
8
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х3
Вес, г.
70

Описание товара Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2"

Быстросъемный латунный соединитель Palisad 66270 имеет внутреннюю резьбу 1/2 и служит для создания полноценной поливочной системы. Позволяет подключать различные насадки и орошать растения любого типа. Будет полезен владельцам загородных участков.

Отзывы о товаре Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2"




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
8
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Описание
Быстросъемный латунный соединитель Palisad 66270 имеет внутреннюю резьбу 1/2 и служит для создания полноценной поливочной системы. Позволяет подключать различные насадки и орошать растения любого типа. Будет полезен владельцам загородных участков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66270, внутренняя резьба 1/2" - купить по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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