Top.Mail.Ru
Дождеватель Grinda Classic Quick-Connection System 8-427641 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дождеватель Grinda Classic Quick-Connection System 8-427641

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дождеватель Grinda Classic Quick-Connection System 8-427641 - фото 1
Дождеватель Grinda Classic Quick-Connection System 8-427641 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Длина, м
0.3
  • Дождеватель Grinda Classic Quick-Connection System 8-427641 - фото 1
  • Дождеватель Grinda Classic Quick-Connection System 8-427641 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 476133
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дождеватель Grinda Classic Quick-Connection System 8-427641
510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Длина, м
0.3
Ширина, см
30
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х5
Вес, г.
239

Описание товара Дождеватель Grinda Classic Quick-Connection System 8-427641

Распылитель 8-ми позиционный CLASSIC Quick-Connection System Grinda 8-427641_z01 необходим на садово-огородном участке для стационарного полива насаждений. Имеет 8 режимов работы, выбираемых в зависимости от площади и формы участка: полный круг, душ, квадрат, плоское распыление, 1/4 круга, прямоугольник, 1/2 круга, 3/4 круга. К шлангу подключается с помощью соединителя. Устойчивая подставка прочно закрепляет устройство на поверхности почвы. Распылитель Гринда выполнен из высокопрочного ABS-пластика и имеет длительный срок эксплуатации. Яркое дизайнерское решение - выполнить распылитель в форме цветка - вызовет у садоводов положительные эмоции.

Отзывы о товаре Дождеватель Grinda Classic Quick-Connection System 8-427641




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Длина, м
0.3
Ширина, см
30
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Описание
Распылитель 8-ми позиционный CLASSIC Quick-Connection System Grinda 8-427641_z01 необходим на садово-огородном участке для стационарного полива насаждений. Имеет 8 режимов работы, выбираемых в зависимости от площади и формы участка: полный круг, душ, квадрат, плоское распыление, 1/4 круга, прямоугольник, 1/2 круга, 3/4 круга. К шлангу подключается с помощью соединителя. Устойчивая подставка прочно закрепляет устройство на поверхности почвы. Распылитель Гринда выполнен из высокопрочного ABS-пластика и имеет длительный срок эксплуатации. Яркое дизайнерское решение - выполнить распылитель в форме цветка - вызовет у садоводов положительные эмоции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дождеватель Grinda Classic Quick-Connection System 8-427641 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 510 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...