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Распылитель PALISAD 651875, 8 режимов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Распылитель PALISAD 651875, 8 режимов

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Распылитель PALISAD 651875, 8 режимов - фото 1
Распылитель PALISAD 651875, 8 режимов - фото 2
Распылитель PALISAD 651875, 8 режимов - фото 3
Распылитель PALISAD 651875, 8 режимов - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
резина
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
8
  • Распылитель PALISAD 651875, 8 режимов - фото 1
  • Распылитель PALISAD 651875, 8 режимов - фото 2
  • Распылитель PALISAD 651875, 8 режимов - фото 3
  • Распылитель PALISAD 651875, 8 режимов - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745273
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Распылитель PALISAD 651875, 8 режимов
510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
распылитель
Материал
резина
Тип фитинга
коннектор
Рассеиватель
есть
Количество режимов полива
8
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Ширина, см
9.5
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х10х6
Вес, г.
160

Описание товара Распылитель PALISAD 651875, 8 режимов

Распылитель Palisad 651875 с 8 режимами устанавливается на шланг и используется для ручного распрыскивания воды. С его помощью можно легко и быстро полить огород, сад, газон, помыть дорожки, очистить инвентарь и т. д. Современная конструкция устройства позволяет использовать его для решения бытовых и профессиональных задач на придомовой территории, в саду, в парке.

Отзывы о товаре Распылитель PALISAD 651875, 8 режимов




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
распылитель
Материал
резина
Тип фитинга
коннектор
Рассеиватель
есть
Количество режимов полива
8
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Ширина, см
9.5
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Описание
Распылитель Palisad 651875 с 8 режимами устанавливается на шланг и используется для ручного распрыскивания воды. С его помощью можно легко и быстро полить огород, сад, газон, помыть дорожки, очистить инвентарь и т. д. Современная конструкция устройства позволяет использовать его для решения бытовых и профессиональных задач на придомовой территории, в саду, в парке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель PALISAD 651875, 8 режимов - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 510 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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