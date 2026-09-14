Дождеватель Grinda Бабочка 8-427605
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
1
Площадь полива
115
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
В наличии
Код товара: 476134
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
520 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
1
Площадь полива
115
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
круг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х7
Вес, г.
228
Описание товара Дождеватель Grinda Бабочка 8-427605
Распылитель Grinda 8-427605 используется для стационарного полива растений. Выполнен в форме бабочки. Устойчивую фиксацию в почве обеспечивает пластиковая пика. Для удобного хранения она может быть закреплена внутри распылителя. Регулировка дальности полива обеспечивается путем поворота одного из 3 сопл распылителя. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика. К шлангу подключается при помощи соединителя. Высококачественный материал является гарантией надежности, устойчивости к влаге и высокому давлению.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
1
Площадь полива
115
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
круг
Страна производитель
Китай
Распылитель Grinda 8-427605 используется для стационарного полива растений. Выполнен в форме бабочки. Устойчивую фиксацию в почве обеспечивает пластиковая пика. Для удобного хранения она может быть закреплена внутри распылителя. Регулировка дальности полива обеспечивается путем поворота одного из 3 сопл распылителя. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика. К шлангу подключается при помощи соединителя. Высококачественный материал является гарантией надежности, устойчивости к влаге и высокому давлению.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Дождеватель Grinda Бабочка 8-427605 - стоимость товара 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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