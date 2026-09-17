Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2", аквастоп
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Характеристики
Описание товара Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2", аквастоп
Латунный быстросъемный соединитель Palisad 66240 с клапаном «аквастоп» используется для организации оросительной системы и устанавливается на шланг диаметром 1/2". Предназначен для подключения пистолета, разбрызгивателя и других насадок. Коннектор совместим с тройниками, адаптерами и наборами Palisad: 65825, 65850, 65820, 65840, 65830, 66210, 65276, 66565, 66568. Пригодится дачникам для ухода за растениями на садово-огородном участке.
Преимущества
- Повышенная прочность — латунный соединитель выдерживает давление свыше 15 бар.
- Защита от протечки — клапан «аквастоп» позволяет менять насадки, не перекрывая воду.
- Быстрая установка — соединитель монтируется и демонтируется без особых усилий и специальных инструментов.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Латунный быстросъемный соединитель Palisad 66240 с клапаном «аквастоп» используется для организации оросительной системы и устанавливается на шланг диаметром 1/2". Предназначен для подключения пистолета, разбрызгивателя и других насадок. Коннектор совместим с тройниками, адаптерами и наборами Palisad: 65825, 65850, 65820, 65840, 65830, 66210, 65276, 66565, 66568. Пригодится дачникам для ухода за растениями на садово-огородном участке.
Преимущества
- Повышенная прочность — латунный соединитель выдерживает давление свыше 15 бар.
- Защита от протечки — клапан «аквастоп» позволяет менять насадки, не перекрывая воду.
- Быстрая установка — соединитель монтируется и демонтируется без особых усилий и специальных инструментов.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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