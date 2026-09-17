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Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66275, внешняя резьба 3/4", посадочный D 3/4" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66275, внешняя резьба 3/4", посадочный D 3/4"

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Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66275, внешняя резьба 3/4&quot;, посадочный D 3/4&quot; - фото 1
Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66275, внешняя резьба 3/4&quot;, посадочный D 3/4&quot; - фото 2
Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66275, внешняя резьба 3/4&quot;, посадочный D 3/4&quot; - фото 3
Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66275, внешняя резьба 3/4&quot;, посадочный D 3/4&quot; - фото 4
Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66275, внешняя резьба 3/4&quot;, посадочный D 3/4&quot; - фото 5
Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66275, внешняя резьба 3/4&quot;, посадочный D 3/4&quot; - фото 6
Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66275, внешняя резьба 3/4&quot;, посадочный D 3/4&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
  • Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66275, внешняя резьба 3/4&quot;, посадочный D 3/4&quot; - фото 1
  • Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66275, внешняя резьба 3/4&quot;, посадочный D 3/4&quot; - фото 2
  • Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66275, внешняя резьба 3/4&quot;, посадочный D 3/4&quot; - фото 3
  • Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66275, внешняя резьба 3/4&quot;, посадочный D 3/4&quot; - фото 4
  • Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66275, внешняя резьба 3/4&quot;, посадочный D 3/4&quot; - фото 5
  • Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66275, внешняя резьба 3/4&quot;, посадочный D 3/4&quot; - фото 6
  • Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66275, внешняя резьба 3/4&quot;, посадочный D 3/4&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745116
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66275, внешняя резьба 3/4", посадочный D 3/4"
570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
7
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х3
Вес, г.
70

Описание товара Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66275, внешняя резьба 3/4", посадочный D 3/4"

Быстросъемный соединитель с внешней резьбой изготовлен из латуни. Посадочный диаметр 3 4”. Является соединительным элементом поливочной системы. Используется с адаптерами (65825, 65850, 65820, 65840, 65830), переходниками-соединителями, тройниками (66565, 66568), а также с наборами (66210, 65276).

Отзывы о товаре Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66275, внешняя резьба 3/4", посадочный D 3/4"




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
7
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Описание
Быстросъемный соединитель с внешней резьбой изготовлен из латуни. Посадочный диаметр 3 4”. Является соединительным элементом поливочной системы. Используется с адаптерами (65825, 65850, 65820, 65840, 65830), переходниками-соединителями, тройниками (66565, 66568), а также с наборами (66210, 65276).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соединитель латунный быстросъемный PALISAD 66275, внешняя резьба 3/4", посадочный D 3/4" - купить по цене 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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