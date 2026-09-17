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Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике

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Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 1
Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 2
Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 3
Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 4
Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 5
Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 6
Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 7
Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 8
Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 9
Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 10
Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Вид дождевателя
круговой
Дальность полива
4.3
Количество режимов полива
10
Площадь полива
58
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 1
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 2
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 3
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 4
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 5
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 6
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 7
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 8
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 9
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 10
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745276
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике
520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Вид дождевателя
круговой
Дальность полива
4.3
Количество режимов полива
10
Площадь полива
58
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
прямоугольник, круг, сектор
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
24
Высота, см
9.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х13х9
Вес, г.
210

Описание товара Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике

Распылитель-дождеватель Palisad 65405 9-режимный на пике используется для равномерного орошения газонов, клумб, кустарников и т.д. Максимальная площадь полива составляет 9 кв. м, дальность регулируется до 1,7 м в зависимости от выбранного режима. На распылителе есть соединитель для подключения к другим модулям и создания поливочной линии.

Отзывы о товаре Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Вид дождевателя
круговой
Дальность полива
4.3
Количество режимов полива
10
Площадь полива
58
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
прямоугольник, круг, сектор
Развернуть
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
24
Высота, см
9.5
Страна производитель
Китай
Описание
Распылитель-дождеватель Palisad 65405 9-режимный на пике используется для равномерного орошения газонов, клумб, кустарников и т.д. Максимальная площадь полива составляет 9 кв. м, дальность регулируется до 1,7 м в зависимости от выбранного режима. На распылителе есть соединитель для подключения к другим модулям и создания поливочной линии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 520 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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