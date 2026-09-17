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Разбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленная база, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Разбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленная база, LUXE

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Разбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленная база, LUXE - фото 1
Разбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленная база, LUXE - фото 2
Разбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленная база, LUXE - фото 3
Разбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленная база, LUXE - фото 4
Разбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленная база, LUXE - фото 5
Разбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленная база, LUXE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Вид дождевателя
круговой
Количество режимов полива
3
Площадь полива
130
  • Разбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленная база, LUXE - фото 1
  • Разбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленная база, LUXE - фото 2
  • Разбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленная база, LUXE - фото 3
  • Разбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленная база, LUXE - фото 4
  • Разбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленная база, LUXE - фото 5
  • Разбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленная база, LUXE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745094
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Разбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленная база, LUXE
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Вид дождевателя
круговой
Количество режимов полива
3
Площадь полива
130
Форма участка полива
круг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х7
Вес, г.
280

Описание товара Разбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленная база, LUXE

Вращающийся разбрызгиватель Palisad Luxe 65806 с 3 лопастями и утяжеленной базой используется для орошения газонов и садовых участков. Максимальная площадь полива составляет 130 кв. м. Наличие 3 режимов позволяет организовать орошение секторов различной площади.

Преимущества

  • Утяжеленная база — разбрызгиватель можно расположить на участке с уклоном до 15%.
  • 3 режима — благодаря вращающимся лопастям можно выбрать интенсивное круговое, малоинтенсивное круговое и статичное разбрызгивание.
  • Надежность — разбрызгиватель выдерживает минимальное рабочее давление 2 бара, максимальное — 4 бара.
  • Универсальность — изделие совместимо со всеми системами полива Palisad и Palisad Luxe.

Отзывы о товаре Разбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленная база, LUXE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Вид дождевателя
круговой
Количество режимов полива
3
Площадь полива
130
Форма участка полива
круг
Страна производитель
Китай
Описание

Вращающийся разбрызгиватель Palisad Luxe 65806 с 3 лопастями и утяжеленной базой используется для орошения газонов и садовых участков. Максимальная площадь полива составляет 130 кв. м. Наличие 3 режимов позволяет организовать орошение секторов различной площади.

Преимущества

  • Утяжеленная база — разбрызгиватель можно расположить на участке с уклоном до 15%.
  • 3 режима — благодаря вращающимся лопастям можно выбрать интенсивное круговое, малоинтенсивное круговое и статичное разбрызгивание.
  • Надежность — разбрызгиватель выдерживает минимальное рабочее давление 2 бара, максимальное — 4 бара.
  • Универсальность — изделие совместимо со всеми системами полива Palisad и Palisad Luxe.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Разбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленная база, LUXE - купить по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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