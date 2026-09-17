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Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4", 20м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4", 20м

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Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4&quot;, 20м - фото 1
Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4&quot;, 20м - фото 2
Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4&quot;, 20м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
20
Дальность полива
0
Площадь полива
0
  • Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4&quot;, 20м - фото 1
  • Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4&quot;, 20м - фото 2
  • Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4&quot;, 20м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745180
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4", 20м
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
20
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
20
Давление, Бар
5
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
32
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х21
Вес, кг.
1.8

Описание товара Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4", 20м

Поливочный набор «Мир Инструмента» — практичное решение для организации полива на участке. Шланг длиной 20 метров обеспечивает удобный охват территории, а подключение диаметром 3/4 дюйма подходит для подачи воды как из ёмкости, так и из водопровода. Изделие выполнено из резины, выдерживает давление до 5 бар и рассчитано на регулярное использование в саду и хозяйстве. Компактные габариты 32?32 см и вес 1,8 кг делают набор удобным для хранения и перемещения. оттур

Отзывы о товаре Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4", 20м




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
20
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
20
Давление, Бар
5
Фиксатор для длительного полива
нет
Развернуть
Ширина, см
32
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор «Мир Инструмента» — практичное решение для организации полива на участке. Шланг длиной 20 метров обеспечивает удобный охват территории, а подключение диаметром 3/4 дюйма подходит для подачи воды как из ёмкости, так и из водопровода. Изделие выполнено из резины, выдерживает давление до 5 бар и рассчитано на регулярное использование в саду и хозяйстве. Компактные габариты 32?32 см и вес 1,8 кг делают набор удобным для хранения и перемещения. оттур
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4", 20м - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 550 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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