Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4", 20м
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
20
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб.
В наличии
Код товара: 745180
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550 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
20
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
20
Давление, Бар
5
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
32
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х21
Вес, кг.
1.8
Описание товара Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4", 20м
Поливочный набор «Мир Инструмента» — практичное решение для организации полива на участке. Шланг длиной 20 метров обеспечивает удобный охват территории, а подключение диаметром 3/4 дюйма подходит для подачи воды как из ёмкости, так и из водопровода. Изделие выполнено из резины, выдерживает давление до 5 бар и рассчитано на регулярное использование в саду и хозяйстве. Компактные габариты 32?32 см и вес 1,8 кг делают набор удобным для хранения и перемещения. оттур
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
20
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
20
Давление, Бар
5
Фиксатор для длительного полива
нет
Развернуть
Ширина, см
32
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Поливочный набор «Мир Инструмента» — практичное решение для организации полива на участке. Шланг длиной 20 метров обеспечивает удобный охват территории, а подключение диаметром 3/4 дюйма подходит для подачи воды как из ёмкости, так и из водопровода. Изделие выполнено из резины, выдерживает давление до 5 бар и рассчитано на регулярное использование в саду и хозяйстве. Компактные габариты 32?32 см и вес 1,8 кг делают набор удобным для хранения и перемещения. оттур
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4", 20м - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 550 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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