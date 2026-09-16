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Распределитель двухканальный с внутренней резьбой GRINDA PROLine TS-2, 3/4"-1" 8-426312_z02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Распределитель двухканальный с внутренней резьбой GRINDA PROLine TS-2, 3/4"-1" 8-426312_z02

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Распределитель двухканальный с внутренней резьбой GRINDA PROLine TS-2, 3/4&quot;-1&quot; 8-426312_z02
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722558
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Распределитель двухканальный с внутренней резьбой GRINDA PROLine TS-2, 3/4"-1" 8-426312_z02
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Диаметр подключения
1 дюйм, 3/4 дюйм
Ширина, см
5.7
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х6
Вес, г.
200

Описание товара Распределитель двухканальный с внутренней резьбой GRINDA PROLine TS-2, 3/4"-1" 8-426312_z02

Распределитель двухканальный с внутренней резьбой GRINDA PROLine TS-2, 3/4"-1" 8-426312_z02

Отзывы о товаре Распределитель двухканальный с внутренней резьбой GRINDA PROLine TS-2, 3/4"-1" 8-426312_z02




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Характеристики
Бренд
Grinda
Диаметр подключения
1 дюйм, 3/4 дюйм
Ширина, см
5.7
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Распределитель двухканальный с внутренней резьбой GRINDA PROLine TS-2, 3/4"-1" 8-426312_z02
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распределитель двухканальный с внутренней резьбой GRINDA PROLine TS-2, 3/4"-1" 8-426312_z02 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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