Дождеватель круговой Karcher CS 9 (2.645-024.0) желтый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Вид дождевателя
круговой
Дальность полива
4.5
Количество режимов полива
1
Количество сопел
1
Площадь полива
64
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%610 руб. 663 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345485
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Вид дождевателя
круговой
Дальность полива
4.5
Количество режимов полива
1
Количество сопел
1
Площадь полива
64
Форма участка полива
круг, сектор
Ширина, см
5.8
Высота, см
24.3
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
24х12х6
Вес, г.
110
Описание товара Дождеватель круговой Karcher CS 9 (2.645-024.0) желтый/черный
Дождеватель круговой Karcher CS 9 (2.645-024.0) желтый/черный Круговой разбрызгиватель CS 90 Karcher 2.645-024 используется для орошения земельных участков. Прочный колышек обеспечивает простоту и удобство фиксации распылителя на неровной поверхности. Имеет круговой сектор орошения вокруг себя (360о). Разбрызгиватель обеспечивает равномерный полив вокруг него. Конструкция выполнена из качественных материалов для сохранения длительного срока службы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Вид дождевателя
круговой
Дальность полива
4.5
Количество режимов полива
1
Количество сопел
1
Площадь полива
64
Форма участка полива
круг, сектор
Ширина, см
5.8
Высота, см
24.3
Страна производитель
Германия
Дождеватель круговой Karcher CS 9 (2.645-024.0) желтый/черный Круговой разбрызгиватель CS 90 Karcher 2.645-024 используется для орошения земельных участков. Прочный колышек обеспечивает простоту и удобство фиксации распылителя на неровной поверхности. Имеет круговой сектор орошения вокруг себя (360о). Разбрызгиватель обеспечивает равномерный полив вокруг него. Конструкция выполнена из качественных материалов для сохранения длительного срока службы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Дождеватель круговой Karcher CS 9 (2.645-024.0) желтый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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