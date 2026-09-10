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Дождеватель круговой Karcher CS 9 (2.645-024.0) желтый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дождеватель круговой Karcher CS 9 (2.645-024.0) желтый/черный

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Дождеватель круговой Karcher CS 9 (2.645-024.0) желтый/черный - фото 1
Дождеватель круговой Karcher CS 9 (2.645-024.0) желтый/черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Вид дождевателя
круговой
Дальность полива
4.5
Количество режимов полива
1
Количество сопел
1
Площадь полива
64
  • Дождеватель круговой Karcher CS 9 (2.645-024.0) желтый/черный - фото 1
  • Дождеватель круговой Karcher CS 9 (2.645-024.0) желтый/черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
610 руб.  663 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345485
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Вид дождевателя
круговой
Дальность полива
4.5
Количество режимов полива
1
Количество сопел
1
Площадь полива
64
Форма участка полива
круг, сектор
Ширина, см
5.8
Высота, см
24.3
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
24х12х6
Вес, г.
110

Описание товара Дождеватель круговой Karcher CS 9 (2.645-024.0) желтый/черный

Дождеватель круговой Karcher CS 9 (2.645-024.0) желтый/черный Круговой разбрызгиватель CS 90 Karcher 2.645-024 используется для орошения земельных участков. Прочный колышек обеспечивает простоту и удобство фиксации распылителя на неровной поверхности. Имеет круговой сектор орошения вокруг себя (360о). Разбрызгиватель обеспечивает равномерный полив вокруг него. Конструкция выполнена из качественных материалов для сохранения длительного срока службы.



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Отзывы о товаре Дождеватель круговой Karcher CS 9 (2.645-024.0) желтый/черный




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Вид дождевателя
круговой
Дальность полива
4.5
Количество режимов полива
1
Количество сопел
1
Площадь полива
64
Форма участка полива
круг, сектор
Ширина, см
5.8
Высота, см
24.3
Страна производитель
Германия
Описание
Дождеватель круговой Karcher CS 9 (2.645-024.0) желтый/черный Круговой разбрызгиватель CS 90 Karcher 2.645-024 используется для орошения земельных участков. Прочный колышек обеспечивает простоту и удобство фиксации распылителя на неровной поверхности. Имеет круговой сектор орошения вокруг себя (360о). Разбрызгиватель обеспечивает равномерный полив вокруг него. Конструкция выполнена из качественных материалов для сохранения длительного срока службы.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Самовывоз
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Отзывы


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