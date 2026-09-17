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Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка

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Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка - фото 1
Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка - фото 2
Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка - фото 3
Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка - фото 4
Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка - фото 5
Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка - фото 6
Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка - фото 7
Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Количество режимов полива
3
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка - фото 1
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка - фото 2
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка - фото 3
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка - фото 4
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка - фото 5
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка - фото 6
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка - фото 7
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745267
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка
520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
пистолет поливочный
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Количество режимов полива
3
Фиксатор для длительного полива
да
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
24х15х4
Вес, г.
160

Описание товара Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка

Регулируемый пистолет-распылитель Palisad 65159 с двухкомпонентной рукояткой позволяет осуществлять качественный и комфортный полив клумб, газона, грядок и т.д. Также он пригодится для очистки инструментов, дорожек и тротуаров. С помощью пистолета легко ухаживать за участком, садом, парком, поэтому он будет полезен владельцам дач и коммунальщикам.

Преимущества

  • Высокий ресурс и прочность — пистолет из ABS-пластика высокого качества прослужит долгое время.
  • Плавающий курок — можно выбрать оптимальный режим струи (жесткая, конусная, режим «туман»), в том числе установить непрерывный полив.
  • Аквастоп — в коннекторе имеется защита от утечки воды, подача прекращается после отсоединения распылителя от шланга.
  • Обрезиненное покрытие — рукоятка не скользит в руке, поэтому с пистолетом удобно работать.

Отзывы о товаре Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
пистолет поливочный
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Количество режимов полива
3
Фиксатор для длительного полива
да
Страна производитель
Тайвань
Описание

Регулируемый пистолет-распылитель Palisad 65159 с двухкомпонентной рукояткой позволяет осуществлять качественный и комфортный полив клумб, газона, грядок и т.д. Также он пригодится для очистки инструментов, дорожек и тротуаров. С помощью пистолета легко ухаживать за участком, садом, парком, поэтому он будет полезен владельцам дач и коммунальщикам.

Преимущества

  • Высокий ресурс и прочность — пистолет из ABS-пластика высокого качества прослужит долгое время.
  • Плавающий курок — можно выбрать оптимальный режим струи (жесткая, конусная, режим «туман»), в том числе установить непрерывный полив.
  • Аквастоп — в коннекторе имеется защита от утечки воды, подача прекращается после отсоединения распылителя от шланга.
  • Обрезиненное покрытие — рукоятка не скользит в руке, поэтому с пистолетом удобно работать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентная рукоятка - данный товар вы можете купить по цене 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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