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Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE

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Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE - фото 1
Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE - фото 2
Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE - фото 3
Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE - фото 4
Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE - фото 5
Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE - фото 6
Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE - фото 7
Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Количество режимов полива
8
Площадь полива
150
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE - фото 1
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE - фото 2
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE - фото 3
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE - фото 4
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE - фото 5
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE - фото 6
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE - фото 7
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745293
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
дождеватель
Материал
пластик
Количество режимов полива
8
Площадь полива
150
Форма участка полива
прямоугольник, круг, сектор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х6
Вес, г.
260

Описание товара Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE

Распылитель-дождеватель Palisad Luxe 65804 с 8 режимами работы, с регулировкой угла полива и утяжеленной базой используется для орошения газонов и садовых участков. Максимальная площадь полива составляет 150 кв. м, угол полива регулируется в диапазоне от 30 до 360°. Наличие 8 режимов позволяет организовать орошение секторов различной площади.

Преимущества

  • Утяжеленная база — распылитель можно расположить на участке с уклоном до 15%.
  • 8 режимов — треугольный, секторный, полукруговой, квадратный, круговой, прямоугольный полив, полив полосой, распыление.
  • Надежность — дождеватель выдерживает минимальное рабочее давление 2 бара, максимальное — 4 бара.
  • Универсальность — распылитель совместим со всеми системами полива Palisad и Palisad Luxe.

Отзывы о товаре Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
дождеватель
Материал
пластик
Количество режимов полива
8
Площадь полива
150
Форма участка полива
прямоугольник, круг, сектор
Страна производитель
Китай
Описание

Распылитель-дождеватель Palisad Luxe 65804 с 8 режимами работы, с регулировкой угла полива и утяжеленной базой используется для орошения газонов и садовых участков. Максимальная площадь полива составляет 150 кв. м, угол полива регулируется в диапазоне от 30 до 360°. Наличие 8 режимов позволяет организовать орошение секторов различной площади.

Преимущества

  • Утяжеленная база — распылитель можно расположить на участке с уклоном до 15%.
  • 8 режимов — треугольный, секторный, полукруговой, квадратный, круговой, прямоугольный полив, полив полосой, распыление.
  • Надежность — дождеватель выдерживает минимальное рабочее давление 2 бара, максимальное — 4 бара.
  • Универсальность — распылитель совместим со всеми системами полива Palisad и Palisad Luxe.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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