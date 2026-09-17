Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE
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Характеристики
Материал
пластик
Количество режимов полива
8
Площадь полива
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
В наличии
Код товара: 745293
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Характеристики
Бренд
Тип товара
дождеватель
Материал
пластик
Количество режимов полива
8
Площадь полива
150
Форма участка полива
прямоугольник, круг, сектор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х6
Вес, г.
260
Описание товара Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE
Распылитель-дождеватель Palisad Luxe 65804 с 8 режимами работы, с регулировкой угла полива и утяжеленной базой используется для орошения газонов и садовых участков. Максимальная площадь полива составляет 150 кв. м, угол полива регулируется в диапазоне от 30 до 360°. Наличие 8 режимов позволяет организовать орошение секторов различной площади.
Преимущества
- Утяжеленная база — распылитель можно расположить на участке с уклоном до 15%.
- 8 режимов — треугольный, секторный, полукруговой, квадратный, круговой, прямоугольный полив, полив полосой, распыление.
- Надежность — дождеватель выдерживает минимальное рабочее давление 2 бара, максимальное — 4 бара.
- Универсальность — распылитель совместим со всеми системами полива Palisad и Palisad Luxe.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
дождеватель
Материал
пластик
Количество режимов полива
8
Площадь полива
150
Форма участка полива
прямоугольник, круг, сектор
Страна производитель
Китай
Распылитель-дождеватель Palisad Luxe 65804 с 8 режимами работы, с регулировкой угла полива и утяжеленной базой используется для орошения газонов и садовых участков. Максимальная площадь полива составляет 150 кв. м, угол полива регулируется в диапазоне от 30 до 360°. Наличие 8 режимов позволяет организовать орошение секторов различной площади.
Преимущества
- Утяжеленная база — распылитель можно расположить на участке с уклоном до 15%.
- 8 режимов — треугольный, секторный, полукруговой, квадратный, круговой, прямоугольный полив, полив полосой, распыление.
- Надежность — дождеватель выдерживает минимальное рабочее давление 2 бара, максимальное — 4 бара.
- Универсальность — распылитель совместим со всеми системами полива Palisad и Palisad Luxe.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Распылитель-дождеватель PALISAD 65804, 8 режимов, с регулировкой, утяжеленная база, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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