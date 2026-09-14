Дождеватель Palisad Бабочка (65401)
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
В наличии
Код товара: 476176
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х15х10
Вес, г.
290
Описание товара Дождеватель Palisad Бабочка (65401)
Вращающийся разбрызгиватель с 3-мя лопастями, с регулировкой PALISAD Бабочка 65401 обеспечивает равномерный круговой полив. Удобство. Для удобства подключения модель оснащена стандартным коннектором. Ударопрочность. Разбрызгиватель изготовлен из ABS-пластика, что обеспечивает хорошую прочность и устойчивость к коррозии. Надежность. Устойчивая подставка надежно закрепляет изделие на поверхности почвы.
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Вращающийся разбрызгиватель с 3-мя лопастями, с регулировкой PALISAD Бабочка 65401 обеспечивает равномерный круговой полив. Удобство. Для удобства подключения модель оснащена стандартным коннектором. Ударопрочность. Разбрызгиватель изготовлен из ABS-пластика, что обеспечивает хорошую прочность и устойчивость к коррозии. Надежность. Устойчивая подставка надежно закрепляет изделие на поверхности почвы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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