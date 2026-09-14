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Дождеватель Palisad Бабочка (65401) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дождеватель Palisad Бабочка (65401)

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Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 1
Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 2
Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 3
Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 4
Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 5
Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 6
Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 7
Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 8
Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 9
Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 10
Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Материал
пластик
  • Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 1
  • Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 2
  • Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 3
  • Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 4
  • Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 5
  • Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 6
  • Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 7
  • Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 8
  • Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 9
  • Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 10
  • Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 476176
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дождеватель Palisad Бабочка (65401)
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х15х10
Вес, г.
290

Описание товара Дождеватель Palisad Бабочка (65401)

Вращающийся разбрызгиватель с 3-мя лопастями, с регулировкой PALISAD Бабочка 65401 обеспечивает равномерный круговой полив. Удобство. Для удобства подключения модель оснащена стандартным коннектором. Ударопрочность. Разбрызгиватель изготовлен из ABS-пластика, что обеспечивает хорошую прочность и устойчивость к коррозии. Надежность. Устойчивая подставка надежно закрепляет изделие на поверхности почвы.

Отзывы о товаре Дождеватель Palisad Бабочка (65401)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Вращающийся разбрызгиватель с 3-мя лопастями, с регулировкой PALISAD Бабочка 65401 обеспечивает равномерный круговой полив. Удобство. Для удобства подключения модель оснащена стандартным коннектором. Ударопрочность. Разбрызгиватель изготовлен из ABS-пластика, что обеспечивает хорошую прочность и устойчивость к коррозии. Надежность. Устойчивая подставка надежно закрепляет изделие на поверхности почвы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дождеватель Palisad Бабочка (65401) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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