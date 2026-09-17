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Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов

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Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 1
Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 2
Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 3
Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 4
Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 5
Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 6
Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 7
Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 8
Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 9
Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 10
Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 11
Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Количество режимов полива
8
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 1
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 2
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 3
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 4
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 5
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 6
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 7
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 8
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 9
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 10
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 11
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745266
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
пистолет поливочный
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Количество режимов полива
8
Регулятор расхода воды
да
Фиксатор для длительного полива
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х13х6
Вес, г.
150

Описание товара Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов

Пистолет-распылитель Palisad 65146 с 8 режимами работы предназначен для использования с любой из поливочных систем ТМ Palisad. Он повышает удобство и скорость работы при орошении растений, газонной травы, очищении садовых дорожек, мойке инструментов и др. работ, поэтому пригодится коммунальщикам и дачникам. Приспособление обеспечивает комфортную работу в 8 режимах: мелкодисперсном, конусном, сочащемся, распылении типа «туман» или душ, подаче жесткой, двойной плоско-вертикальной/горизонтальной струи.

Преимущества

  • Высокое качество исполнения — пистолет из ударопрочного АБС-пластика характеризуется высоким ресурсом и надежностью.
  • Непрерывный полив — специальный фиксатор позволяет зафиксировать курок и не держать на нем руку постоянно.
  • Удобство работы — курок находится сзади, поэтому на него не нужно нажимать пальцами, достаточно просто сжать корпус рукой.
  • Регулируемая рабочая часть — в зависимости от вида работ можно использовать один из 8 режимов полива под тип выполняемых работ.
  • Защита от протечки воды — встроенная система аквастоп прекращает подачу напора при отсоединении пистолета.
  • Надежный хват — рукоятка имеет обрезиненную вставку, не выскальзывает даже при попадании на инструмент воды.

Отзывы о товаре Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
пистолет поливочный
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Количество режимов полива
8
Регулятор расхода воды
да
Фиксатор для длительного полива
да
Страна производитель
Китай
Описание

Пистолет-распылитель Palisad 65146 с 8 режимами работы предназначен для использования с любой из поливочных систем ТМ Palisad. Он повышает удобство и скорость работы при орошении растений, газонной травы, очищении садовых дорожек, мойке инструментов и др. работ, поэтому пригодится коммунальщикам и дачникам. Приспособление обеспечивает комфортную работу в 8 режимах: мелкодисперсном, конусном, сочащемся, распылении типа «туман» или душ, подаче жесткой, двойной плоско-вертикальной/горизонтальной струи.

Преимущества

  • Высокое качество исполнения — пистолет из ударопрочного АБС-пластика характеризуется высоким ресурсом и надежностью.
  • Непрерывный полив — специальный фиксатор позволяет зафиксировать курок и не держать на нем руку постоянно.
  • Удобство работы — курок находится сзади, поэтому на него не нужно нажимать пальцами, достаточно просто сжать корпус рукой.
  • Регулируемая рабочая часть — в зависимости от вида работ можно использовать один из 8 режимов полива под тип выполняемых работ.
  • Защита от протечки воды — встроенная система аквастоп прекращает подачу напора при отсоединении пистолета.
  • Надежный хват — рукоятка имеет обрезиненную вставку, не выскальзывает даже при попадании на инструмент воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов - стоимость товара 460 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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