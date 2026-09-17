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Топор''optimal'' Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор''optimal'' Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище

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Топор&#039;&#039;optimal&#039;&#039; Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 1
Топор&#039;&#039;optimal&#039;&#039; Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 2
Топор&#039;&#039;optimal&#039;&#039; Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 3
Топор&#039;&#039;optimal&#039;&#039; Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 4
Топор&#039;&#039;optimal&#039;&#039; Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 5
Топор&#039;&#039;optimal&#039;&#039; Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 6
Топор&#039;&#039;optimal&#039;&#039; Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор&#039;&#039;optimal&#039;&#039; Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 1
  • Топор&#039;&#039;optimal&#039;&#039; Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 2
  • Топор&#039;&#039;optimal&#039;&#039; Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 3
  • Топор&#039;&#039;optimal&#039;&#039; Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 4
  • Топор&#039;&#039;optimal&#039;&#039; Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 5
  • Топор&#039;&#039;optimal&#039;&#039; Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 6
  • Топор&#039;&#039;optimal&#039;&#039; Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744068
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Топор''optimal'' Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище
790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
468
Ширина лезвия, мм
122
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х18х3
Вес, кг.
1.38

Описание товара Топор''optimal'' Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище

Топор''optimal'' Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище

Отзывы о товаре Топор''optimal'' Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
468
Ширина лезвия, мм
122
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Описание
Топор''optimal'' Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор''optimal'' Matrix 21660, 1000 г, фибергласовое топорище - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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