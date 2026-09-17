Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка
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Характеристики
Цвет
черный, жёлтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
В наличии
Код товара: 743572
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
280 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Цвет
черный, жёлтый
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х10х5
Вес, г.
90
Описание товара Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка
Скребок Denzel 55328 с мягкой рукояткой предназначен для удаления наледи со стекол и зеркал автомобиля. Благодаря компактным размерам 30 х 10 см он легко помещается в салоне автомобиля и всегда доступен.
Преимущества
- Эффективность — лезвие из жесткого полимера легко справляется с наледью.
- Комфортная работа — мягкая непромокаемая ручка с неопреновым покрытием удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
- Малый вес 96 г — скребком можно работать без усталости на протяжении длительного времени.
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Бренд
DENZEL
Цвет
черный, жёлтый
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Скребок Denzel 55328 с мягкой рукояткой предназначен для удаления наледи со стекол и зеркал автомобиля. Благодаря компактным размерам 30 х 10 см он легко помещается в салоне автомобиля и всегда доступен.
Преимущества
- Эффективность — лезвие из жесткого полимера легко справляется с наледью.
- Комфортная работа — мягкая непромокаемая ручка с неопреновым покрытием удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
- Малый вес 96 г — скребком можно работать без усталости на протяжении длительного времени.
Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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