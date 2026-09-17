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Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка

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Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 1
Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 2
Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 3
Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 4
Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 5
Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 6
Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 7
Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 8
Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 9
Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 10
Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 11
Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 12
Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 13
Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 14
Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 15
Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 16
Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 17
Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный, жёлтый
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 1
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 2
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 3
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 4
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 5
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 6
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 7
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 8
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 9
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 10
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 11
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 12
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 13
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 14
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 15
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 16
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 17
  • Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743572
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Цвет
черный, жёлтый
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х10х5
Вес, г.
90

Описание товара Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка

Скребок Denzel 55328 с мягкой рукояткой предназначен для удаления наледи со стекол и зеркал автомобиля. Благодаря компактным размерам 30 х 10 см он легко помещается в салоне автомобиля и всегда доступен.

Преимущества

  • Эффективность — лезвие из жесткого полимера легко справляется с наледью.
  • Комфортная работа — мягкая непромокаемая ручка с неопреновым покрытием удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
  • Малый вес 96 г — скребком можно работать без усталости на протяжении длительного времени.

Отзывы о товаре Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Цвет
черный, жёлтый
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Описание

Скребок Denzel 55328 с мягкой рукояткой предназначен для удаления наледи со стекол и зеркал автомобиля. Благодаря компактным размерам 30 х 10 см он легко помещается в салоне автомобиля и всегда доступен.

Преимущества

  • Эффективность — лезвие из жесткого полимера легко справляется с наледью.
  • Комфортная работа — мягкая непромокаемая ручка с неопреновым покрытием удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
  • Малый вес 96 г — скребком можно работать без усталости на протяжении длительного времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скребок для удаления льда DENZEL 55328, мягкая рукоятка - по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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