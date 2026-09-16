Top.Mail.Ru
Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels (55302) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels (55302)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels - фото 1
Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels - фото 2
Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels - фото 3
Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels - фото 4
Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Телескопическая
Нет
Цвет
красный, черный
  • Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels - фото 1
  • Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels - фото 2
  • Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels - фото 3
  • Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels - фото 4
  • Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717888
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels (55302)
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Длина
530
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Особенности
съемный скребок, распушенная щетина
Телескопическая
Нет
Цвет
красный, черный
Ширина рабочей части, мм
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х12х7
Вес, г.
250

Описание товара Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels (55302)

Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels (55302)

Отзывы о товаре Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels (55302)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
STELS
Длина
530
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Особенности
съемный скребок, распушенная щетина
Телескопическая
Нет
Цвет
красный, черный
Ширина рабочей части, мм
70
Страна производитель
Китай
Описание
Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels (55302)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels (55302) - стоимость товара 310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...