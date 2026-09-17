Водосгон STELS 55221, 22 см
Оригинальный товар
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Характеристики
Цвет
оранжевый, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
В наличии
Код товара: 743569
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Доставка в Санкт-Петербурге
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300 руб.
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Характеристики
Бренд
STELS
Цвет
оранжевый, черный
Длина, мм
255
Ширина рабочей части
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х6
Вес, г.
90
Описание товара Водосгон STELS 55221, 22 см
Водосгон Stels 55221 с рабочей частью шириной 22 см предназначен для быстрого удаления воды со стекол, полированных поверхностей кузова автомобиля, а также других ровных поверхностей. Выдерживает частое и интенсивное применение.
Преимущества
- Долгий срок службы — корпус водосгона выполнен из износостойкого пластика.
- Аккуратная работа — рабочая часть из мягкой резины плотно прилегает к поверхности, не повреждая ее и не оставляя на ней следов.
- Комфортная эксплуатация — двухкомпонентная рукоятка эргономичной формы удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
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Бренд
STELS
Цвет
оранжевый, черный
Длина, мм
255
Ширина рабочей части
220
Страна производитель
Китай
Водосгон Stels 55221 с рабочей частью шириной 22 см предназначен для быстрого удаления воды со стекол, полированных поверхностей кузова автомобиля, а также других ровных поверхностей. Выдерживает частое и интенсивное применение.
Преимущества
- Долгий срок службы — корпус водосгона выполнен из износостойкого пластика.
- Аккуратная работа — рабочая часть из мягкой резины плотно прилегает к поверхности, не повреждая ее и не оставляя на ней следов.
- Комфортная эксплуатация — двухкомпонентная рукоятка эргономичной формы удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
Водосгон STELS 55221, 22 см - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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