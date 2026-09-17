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Высокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Высокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм

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Высокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм - фото 1
Высокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм - фото 2
Высокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм - фото 3
Высокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм - фото 4
Высокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм - фото 5
Высокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Высокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм - фото 1
  • Высокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм - фото 2
  • Высокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм - фото 3
  • Высокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм - фото 4
  • Высокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм - фото 5
  • Высокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742296
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Высокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм
2 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип оборудования
рейсмус разметочный
Материал
нержавеющая сталь
Длина разметки, мм
150
Габариты без упаковки
180х38 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х7х2
Вес, г.
170

Описание товара Высокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм

Высокоточный разметочный рейсмус предназначен для разметки деталей, кромок, шиповых соединений, фальцев, гнёзд, незаменим при установке петель и замков.

Отзывы о товаре Высокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип оборудования
рейсмус разметочный
Материал
нержавеющая сталь
Длина разметки, мм
150
Габариты без упаковки
180х38 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Высокоточный разметочный рейсмус предназначен для разметки деталей, кромок, шиповых соединений, фальцев, гнёзд, незаменим при установке петель и замков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Высокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм - по цене 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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