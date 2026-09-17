Высокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб.
В наличии
Код товара: 742296
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип оборудования
рейсмус разметочный
Материал
нержавеющая сталь
Длина разметки, мм
150
Габариты без упаковки
180х38 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х7х2
Вес, г.
170
Описание товара Высокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм
Высокоточный разметочный рейсмус предназначен для разметки деталей, кромок, шиповых соединений, фальцев, гнёзд, незаменим при установке петель и замков.
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Бренд
Kraftool
Тип оборудования
рейсмус разметочный
Материал
нержавеющая сталь
Длина разметки, мм
150
Габариты без упаковки
180х38 мм
Страна производитель
Китай
Высокоточный разметочный рейсмус предназначен для разметки деталей, кромок, шиповых соединений, фальцев, гнёзд, незаменим при установке петель и замков.
Высокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм - по цене 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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