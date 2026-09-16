Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-600 (59854)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение емкости
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
В наличии
Код товара: 720997
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 500 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Kraftool
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение емкости
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
750
Наличие функции NCV
Нет
Наличие функции True RMS
Да
Габариты без упаковки
130х65х32 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
250
Описание товара Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-600 (59854)
Профессиональный автоматический цифровой мультиметр KRAFTOOL гарантирует наивысшую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 100 кГц и измерение температуры.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 430 руб.608 руб. в СплитУсиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool ...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитШтангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Професси...
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитУсиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 ...
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитШтангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-250, 250 мм, Профессионал (345...
-
В наличииЦена 2 820 руб.705 руб. в СплитСмарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872)
-
В наличииЦена 3 010 руб.753 руб. в СплитЛекальная поверочная линейка ЗУБР ЛД-300 34285-30, 300 мм, класс...
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитЦифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300 (59832)
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитУсиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool ...
-
В наличииЦена 3 570 руб.893 руб. в СплитШтангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-300, 300 мм, Профессионал (345...
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитМультиметр цифровой ЗУБР МА-100 (59808)
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитСмарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-15 (59870)
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитУсиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool ...
Бренд
Kraftool
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение емкости
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
750
Наличие функции NCV
Нет
Наличие функции True RMS
Да
Развернуть
Габариты без упаковки
130х65х32 мм
Страна производитель
Китай
Профессиональный автоматический цифровой мультиметр KRAFTOOL гарантирует наивысшую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 100 кГц и измерение температуры.
Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-600 (59854) - этот товар вы можете купить по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-600 (59854)