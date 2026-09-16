Top.Mail.Ru
Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-600 (59854) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-600 (59854)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-600 (59854) - фото 1
Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-600 (59854) - фото 2
Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-600 (59854) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение емкости
Да
  • Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-600 (59854) - фото 1
  • Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-600 (59854) - фото 2
  • Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-600 (59854) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720997
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-600 (59854)
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение емкости
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
750
Наличие функции NCV
Нет
Наличие функции True RMS
Да
Габариты без упаковки
130х65х32 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
250

Описание товара Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-600 (59854)

Профессиональный автоматический цифровой мультиметр KRAFTOOL гарантирует наивысшую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 100 кГц и измерение температуры.

Отзывы о товаре Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-600 (59854)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение емкости
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
750
Наличие функции NCV
Нет
Наличие функции True RMS
Да
Развернуть
Габариты без упаковки
130х65х32 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный автоматический цифровой мультиметр KRAFTOOL гарантирует наивысшую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 100 кГц и измерение температуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-600 (59854) - этот товар вы можете купить по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...