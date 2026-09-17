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Линейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Линейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм

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Линейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм - фото 1
Линейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм - фото 2
Линейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм - фото 3
Линейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм - фото 4
Линейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм - фото 5
Линейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм - фото 6
Линейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Линейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм - фото 1
  • Линейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм - фото 2
  • Линейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм - фото 3
  • Линейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм - фото 4
  • Линейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм - фото 5
  • Линейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм - фото 6
  • Линейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742102
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Линейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм
1 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип оборудования
линейка
Материал
нержавеющая сталь
Длина разметки, мм
300
Цена деления
1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х13х3
Вес, г.
190

Описание товара Линейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм

Многофункциональная Т-образная линейка идеально подходит для проведения разметочных и замерочных работ. Для точной разметки параллельных линий, углов от 0° до 180° контроля поверхностей различной формы при столярных и плотницких работах. Преимущества: HD marking - износостойкая шкала с высокоточной гравировкой. V-grove - специальный вырез в форме V для работы с цилиндрическими поверхностями. Fix-angle - сверхмощная фиксация полотна. 7 в 1: Высокоточный рейсмус. Транспортир с шагом 0.5 Разметка сегментов 2,4,8,16. 3D - разметка.

Отзывы о товаре Линейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип оборудования
линейка
Материал
нержавеющая сталь
Длина разметки, мм
300
Цена деления
1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональная Т-образная линейка идеально подходит для проведения разметочных и замерочных работ. Для точной разметки параллельных линий, углов от 0° до 180° контроля поверхностей различной формы при столярных и плотницких работах. Преимущества: HD marking - износостойкая шкала с высокоточной гравировкой. V-grove - специальный вырез в форме V для работы с цилиндрическими поверхностями. Fix-angle - сверхмощная фиксация полотна. 7 в 1: Высокоточный рейсмус. Транспортир с шагом 0.5 Разметка сегментов 2,4,8,16. 3D - разметка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Линейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм - купить по цене 1970 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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