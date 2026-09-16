Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Другое измерительное оборудование
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение емкости
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб.
В наличии
Код товара: 720998
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 950 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Другое измерительное оборудование
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение емкости
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
600
Max переменное напряжение, В
600
Частота измерений
3 изм/сек
Питание
2x AAA
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Габариты без упаковки
120х60х33 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х5
Вес, г.
230
Описание товара Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856)
Портативный автоматический цифровой мультиметр KRAFTOOL гарантирует высокую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 3МГц и измерение температуры.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитШтангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-200, 200 мм, Профессионал (345...
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитЛинейка разметочная T-образная Kraftool 34403, 300 мм
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитУсиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-150 34280-150, длина 1,5 ...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитВысокоточный разметочный рейсмус Kraftool 34291, 150 мм
-
В наличииЦена 2 430 руб.608 руб. в СплитУсиленная алюминиевая линейка со стальной направляющей Kraftool ...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитМультиметр цифровой KRAFTOOL KM-600 (59854)
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитШтангенциркуль электронный ЗУБР ШЦЦ-I-100-0.01, 100 мм, Професси...
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитУсиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-200 34280-200, длина 2,0 ...
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитШтангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-250, 250 мм, Профессионал (345...
-
В наличииЦена 2 820 руб.705 руб. в СплитСмарт-мультиметр цифровой KRAFTOOL KMS-10 (59872)
-
В наличииЦена 3 010 руб.753 руб. в СплитЛекальная поверочная линейка ЗУБР ЛД-300 34285-30, 300 мм, класс...
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитЦифровые токовые клещи KRAFTOOL KC-300 (59832)
Бренд
Kraftool
Тип товара
Другое измерительное оборудование
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение емкости
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
600
Max переменное напряжение, В
600
Частота измерений
3 изм/сек
Питание
2x AAA
Развернуть
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Габариты без упаковки
120х60х33 мм
Страна производитель
Китай
Портативный автоматический цифровой мультиметр KRAFTOOL гарантирует высокую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 3МГц и измерение температуры.
Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1950 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856)