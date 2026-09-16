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Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856)

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Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856) - фото 1
Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856) - фото 2
Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856) - фото 3
Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856) - фото 4
Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856) - фото 5
Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856) - фото 6
Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856) - фото 7
Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856) - фото 8
Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Другое измерительное оборудование
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение емкости
Да
  • Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856) - фото 1
  • Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856) - фото 2
  • Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856) - фото 3
  • Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856) - фото 4
  • Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856) - фото 5
  • Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856) - фото 6
  • Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856) - фото 7
  • Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856) - фото 8
  • Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720998
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856)
1 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Другое измерительное оборудование
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение емкости
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
600
Max переменное напряжение, В
600
Частота измерений
3 изм/сек
Питание
2x AAA
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Габариты без упаковки
120х60х33 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х5
Вес, г.
230

Описание товара Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856)

Портативный автоматический цифровой мультиметр KRAFTOOL гарантирует высокую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 3МГц и измерение температуры.

Отзывы о товаре Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Другое измерительное оборудование
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение емкости
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
600
Max переменное напряжение, В
600
Частота измерений
3 изм/сек
Питание
2x AAA
Развернуть
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Габариты без упаковки
120х60х33 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный автоматический цифровой мультиметр KRAFTOOL гарантирует высокую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 3МГц и измерение температуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультиметр цифровой KRAFTOOL KM-500 (59856) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1950 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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