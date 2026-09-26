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Наушники Samsung Galaxy Buds 3 FE (SM-R420NZKAMEA) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Samsung Galaxy Buds 3 FE (SM-R420NZKAMEA) Black

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Наушники Samsung Galaxy Buds 3 FE (SM-R420NZKAMEA) Black - фото 2
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 FE (SM-R420NZKAMEA) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 FE (SM-R420NZKAMEA) Black - фото 1
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 FE (SM-R420NZKAMEA) Black - фото 2
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 FE (SM-R420NZKAMEA) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741511
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х5
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Samsung Galaxy Buds 3 FE (SM-R420NZKAMEA) Black

Откройте для себя новый уровень свободы и чистого звука с гарнитурой Samsung Galaxy Buds3 FE в классическом чёрном цвете. Эти полностью беспроводные наушники созданы для тех, кто ценит безупречное качество звучания, удобство и передовые технологии, органично вписывающиеся в повседневную жизнь. С первого момента вы оцените их главное преимущество — полное погружение в музыку или разговор благодаря интеллектуальной системе активного подавления шума. Она бережно отсекает мешающие внешние звуки, будь то гул города или шум в офисе, позволяя вам сосредоточиться на том, что действительно важно. А когда необходимо сохранить связь с окружающим миром, просто активируйте удобный режим звукового фона, который пропустит нужные звуки, например, объявления на станции или разговор с коллегой. Звуковая картина, которую дарят эти наушники, невероятно чистая и насыщенная. Динамический излучатель обеспечивает мощный и детализированный звук across всему частотному диапазону — от глубоких басов до кристально чистых высоких частот. Для любителей кинематографичных впечатлений функция пространственного звука создаёт эффект полного присутствия, будто вы находитесь в центре событий. Современная версия Bluetooth 5.4 гарантирует стабильное и быстрое соединение без задержек, а поддержка продвинутых кодеков, включая AAC и SSC, отвечает за высокую детализацию и точность звукопередачи. Эти наушники станут вашим надёжным помощником не только для развлечений. Встроенный всенаправленный микрофон обеспечивает исключительную чёткость вашей речи во время звонков, чтобы собеседник слышал вас идеально даже в шумной обстановке. А с функцией перевода в реальном времени языковые барьеры становятся всё менее ощутимыми. Для пользователей экосистемы Samsung особенно ценной окажется функция автопереключения между устройствами Galaxy, когда наушники сами определяют, с какого из ваших гаджетов воспроизводится звук, и мгновенно подключаются к нему. Управление воспроизведением и громкостью интуитивно понятно и осуществляется легким прикосновением, делая взаимодействие максимально простым. Водостойкий корпус защищает вашу гарнитуру от непредвиденных брызг или пота во время тренировок. А о том, чтобы потерять наушники, можно не беспокоиться — встроенная функция защиты от потери поможет быстро их locate. Что касается автономности, то здесь вас ждёт полная свобода от розетки. Одного полного заряда хватит на восемь с половиной часов непрерывного звучания. А компактный зарядный футляр, который сам имеет внушительную ёмкость, несёт в себе дополнительный заряд, увеличивая общее время работы до тридцати часов. В комплект входят сменные амбушюры разных размеров, чтобы вы могли подобрать идеально плотное и комфортное размещение в ухе. Гарнитура Samsung Galaxy Buds3 FE Black — это ваш персональный акустический мир, воплощённый в стильном и технологичном аксессуаре.



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Отзывы о товаре Наушники Samsung Galaxy Buds 3 FE (SM-R420NZKAMEA) Black




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя новый уровень свободы и чистого звука с гарнитурой Samsung Galaxy Buds3 FE в классическом чёрном цвете. Эти полностью беспроводные наушники созданы для тех, кто ценит безупречное качество звучания, удобство и передовые технологии, органично вписывающиеся в повседневную жизнь. С первого момента вы оцените их главное преимущество — полное погружение в музыку или разговор благодаря интеллектуальной системе активного подавления шума. Она бережно отсекает мешающие внешние звуки, будь то гул города или шум в офисе, позволяя вам сосредоточиться на том, что действительно важно. А когда необходимо сохранить связь с окружающим миром, просто активируйте удобный режим звукового фона, который пропустит нужные звуки, например, объявления на станции или разговор с коллегой. Звуковая картина, которую дарят эти наушники, невероятно чистая и насыщенная. Динамический излучатель обеспечивает мощный и детализированный звук across всему частотному диапазону — от глубоких басов до кристально чистых высоких частот. Для любителей кинематографичных впечатлений функция пространственного звука создаёт эффект полного присутствия, будто вы находитесь в центре событий. Современная версия Bluetooth 5.4 гарантирует стабильное и быстрое соединение без задержек, а поддержка продвинутых кодеков, включая AAC и SSC, отвечает за высокую детализацию и точность звукопередачи. Эти наушники станут вашим надёжным помощником не только для развлечений. Встроенный всенаправленный микрофон обеспечивает исключительную чёткость вашей речи во время звонков, чтобы собеседник слышал вас идеально даже в шумной обстановке. А с функцией перевода в реальном времени языковые барьеры становятся всё менее ощутимыми. Для пользователей экосистемы Samsung особенно ценной окажется функция автопереключения между устройствами Galaxy, когда наушники сами определяют, с какого из ваших гаджетов воспроизводится звук, и мгновенно подключаются к нему. Управление воспроизведением и громкостью интуитивно понятно и осуществляется легким прикосновением, делая взаимодействие максимально простым. Водостойкий корпус защищает вашу гарнитуру от непредвиденных брызг или пота во время тренировок. А о том, чтобы потерять наушники, можно не беспокоиться — встроенная функция защиты от потери поможет быстро их locate. Что касается автономности, то здесь вас ждёт полная свобода от розетки. Одного полного заряда хватит на восемь с половиной часов непрерывного звучания. А компактный зарядный футляр, который сам имеет внушительную ёмкость, несёт в себе дополнительный заряд, увеличивая общее время работы до тридцати часов. В комплект входят сменные амбушюры разных размеров, чтобы вы могли подобрать идеально плотное и комфортное размещение в ухе. Гарнитура Samsung Galaxy Buds3 FE Black — это ваш персональный акустический мир, воплощённый в стильном и технологичном аксессуаре.


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