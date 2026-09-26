Описание товара Наушники Samsung Galaxy Buds 3 FE (SM-R420NZKAMEA) Black

Откройте для себя новый уровень свободы и чистого звука с гарнитурой Samsung Galaxy Buds3 FE в классическом чёрном цвете. Эти полностью беспроводные наушники созданы для тех, кто ценит безупречное качество звучания, удобство и передовые технологии, органично вписывающиеся в повседневную жизнь. С первого момента вы оцените их главное преимущество — полное погружение в музыку или разговор благодаря интеллектуальной системе активного подавления шума. Она бережно отсекает мешающие внешние звуки, будь то гул города или шум в офисе, позволяя вам сосредоточиться на том, что действительно важно. А когда необходимо сохранить связь с окружающим миром, просто активируйте удобный режим звукового фона, который пропустит нужные звуки, например, объявления на станции или разговор с коллегой. Звуковая картина, которую дарят эти наушники, невероятно чистая и насыщенная. Динамический излучатель обеспечивает мощный и детализированный звук across всему частотному диапазону — от глубоких басов до кристально чистых высоких частот. Для любителей кинематографичных впечатлений функция пространственного звука создаёт эффект полного присутствия, будто вы находитесь в центре событий. Современная версия Bluetooth 5.4 гарантирует стабильное и быстрое соединение без задержек, а поддержка продвинутых кодеков, включая AAC и SSC, отвечает за высокую детализацию и точность звукопередачи. Эти наушники станут вашим надёжным помощником не только для развлечений. Встроенный всенаправленный микрофон обеспечивает исключительную чёткость вашей речи во время звонков, чтобы собеседник слышал вас идеально даже в шумной обстановке. А с функцией перевода в реальном времени языковые барьеры становятся всё менее ощутимыми. Для пользователей экосистемы Samsung особенно ценной окажется функция автопереключения между устройствами Galaxy, когда наушники сами определяют, с какого из ваших гаджетов воспроизводится звук, и мгновенно подключаются к нему. Управление воспроизведением и громкостью интуитивно понятно и осуществляется легким прикосновением, делая взаимодействие максимально простым. Водостойкий корпус защищает вашу гарнитуру от непредвиденных брызг или пота во время тренировок. А о том, чтобы потерять наушники, можно не беспокоиться — встроенная функция защиты от потери поможет быстро их locate. Что касается автономности, то здесь вас ждёт полная свобода от розетки. Одного полного заряда хватит на восемь с половиной часов непрерывного звучания. А компактный зарядный футляр, который сам имеет внушительную ёмкость, несёт в себе дополнительный заряд, увеличивая общее время работы до тридцати часов. В комплект входят сменные амбушюры разных размеров, чтобы вы могли подобрать идеально плотное и комфортное размещение в ухе. Гарнитура Samsung Galaxy Buds3 FE Black — это ваш персональный акустический мир, воплощённый в стильном и технологичном аксессуаре.