Трансивер ORIGO OFM330T/10KM/A1A
Оригинальный товар
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Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
В наличии
Код товара: 741241
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
1xLC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х3
Вес, г.
400
Описание товара Трансивер ORIGO OFM330T/10KM/A1A
OFM330T предназначен для работы с одномодовым оптоволокном 9/125 мкм. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 1,25 Гбит/с на расстоянии до 3 км (OFM330T/3KM) и до 10 км (OFM330T/10KM). OFM330T работает в паре с трансивером OFM330R соответствующей дальности. WDM SFP-трансиверы обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя для этого две разные длины волн. Рабочая длина волны OFM330T – Tx:1550 нм, Rx:1310 нм. Трансивер OFM330T соответствует спецификациям SFP MSA и поддерживает горячую замену.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
1xLC
Развернуть
Страна производитель
Китай
OFM330T предназначен для работы с одномодовым оптоволокном 9/125 мкм. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 1,25 Гбит/с на расстоянии до 3 км (OFM330T/3KM) и до 10 км (OFM330T/10KM). OFM330T работает в паре с трансивером OFM330R соответствующей дальности. WDM SFP-трансиверы обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя для этого две разные длины волн. Рабочая длина волны OFM330T – Tx:1550 нм, Rx:1310 нм. Трансивер OFM330T соответствует спецификациям SFP MSA и поддерживает горячую замену.
Купить Трансивер ORIGO OFM330T/10KM/A1A - по цене 1010 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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