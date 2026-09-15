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Трансивер LR-Link 1GE 20KM SFP (LRGP1312-20ATLD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трансивер LR-Link 1GE 20KM SFP (LRGP1312-20ATLD)

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Трансивер LR-Link 1GE 20KM SFP (LRGP1312-20ATLD) - фото 1
Трансивер LR-Link 1GE 20KM SFP (LRGP1312-20ATLD) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
  • Трансивер LR-Link 1GE 20KM SFP (LRGP1312-20ATLD) - фото 1
  • Трансивер LR-Link 1GE 20KM SFP (LRGP1312-20ATLD) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-73%
1 000 руб.  3 750 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554902
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Трансивер LR-Link 1GE 20KM SFP (LRGP1312-20ATLD)
1 000 руб. -73%
3 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Трансиверы
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
10

Описание товара Трансивер LR-Link 1GE 20KM SFP (LRGP1312-20ATLD)

Трансивер LR-LINK формата SFP обеспечивает передачу данных по одномодовому кабелю в среде 1000Base-LX с длиной волны приема/передачи 1310 нм/1310 нм на дистанции до 20 км, содержит разъем Duplex LC.

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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Трансиверы
Описание
Трансивер LR-LINK формата SFP обеспечивает передачу данных по одномодовому кабелю в среде 1000Base-LX с длиной волны приема/передачи 1310 нм/1310 нм на дистанции до 20 км, содержит разъем Duplex LC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трансивер LR-Link 1GE 20KM SFP (LRGP1312-20ATLD) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1000 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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