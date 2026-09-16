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SFP-трансивер ORIGO OFM311GT/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP-трансивер ORIGO OFM311GT/A1A

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SFP-трансивер ORIGO OFM311GT/A1A - фото 1
SFP-трансивер ORIGO OFM311GT/A1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.55
  • SFP-трансивер ORIGO OFM311GT/A1A - фото 1
  • SFP-трансивер ORIGO OFM311GT/A1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723305
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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SFP-трансивер ORIGO OFM311GT/A1A
950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.55
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-SX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х1х1
Вес, г.
150

Описание товара SFP-трансивер ORIGO OFM311GT/A1A

OFM311GT оснащен стандартным дуплексным разъемом LC и предназначен для работы с многомодовым оптоволокном 50/125 мкм. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 1,25 Гбит/с на расстоянии до 550 м. Рабочая длина волны – 850 нм.

Отзывы о товаре SFP-трансивер ORIGO OFM311GT/A1A




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ORIGO
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.55
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-SX
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Страна производитель
Китай
Описание
OFM311GT оснащен стандартным дуплексным разъемом LC и предназначен для работы с многомодовым оптоволокном 50/125 мкм. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 1,25 Гбит/с на расстоянии до 550 м. Рабочая длина волны – 850 нм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SFP-трансивер ORIGO OFM311GT/A1A - данный товар вы можете купить по цене 950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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