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Трансивер LR-Link 10GE 300M SFP+ (LRXP8510-X3ATL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трансивер LR-Link 10GE 300M SFP+ (LRXP8510-X3ATL)

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Трансивер LR-Link 10GE 300M SFP+ (LRXP8510-X3ATL) - фото 1
Трансивер LR-Link 10GE 300M SFP+ (LRXP8510-X3ATL) - фото 2
Трансивер LR-Link 10GE 300M SFP+ (LRXP8510-X3ATL) - фото 3
Трансивер LR-Link 10GE 300M SFP+ (LRXP8510-X3ATL) - фото 4
Трансивер LR-Link 10GE 300M SFP+ (LRXP8510-X3ATL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.3
  • Трансивер LR-Link 10GE 300M SFP+ (LRXP8510-X3ATL) - фото 1
  • Трансивер LR-Link 10GE 300M SFP+ (LRXP8510-X3ATL) - фото 2
  • Трансивер LR-Link 10GE 300M SFP+ (LRXP8510-X3ATL) - фото 3
  • Трансивер LR-Link 10GE 300M SFP+ (LRXP8510-X3ATL) - фото 4
  • Трансивер LR-Link 10GE 300M SFP+ (LRXP8510-X3ATL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554900
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Трансивер LR-Link 10GE 300M SFP+ (LRXP8510-X3ATL)
920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х2х1
Вес, г.
20

Описание товара Трансивер LR-Link 10GE 300M SFP+ (LRXP8510-X3ATL)

Трансивер LR-LINK (Linkreal) LRXP8510-X3ATL — это высокопроизводительное решение для организации скоростных соединений в современных сетях передачи данных. Благодаря поддержке стандарта SFP+ и скорости передачи данных до 10 Гбит/с, этот модуль идеально подходит для корпоративных и дата-центровых сред, где требуются стабильные и высокоскоростные коммуникации. Устройство обеспечивает надежную передачу сигнала по многомодовому волокну, что делает его востребованным в инфраструктуре с высокой плотностью подключений. Одним из ключевых преимуществ трансивера LRXP8510-X3ATL является его совместимость с многомодовым волокном OM1 (62.5/125 мкм). Это позволяет легко интегрировать его в существующие сети без необходимости замены кабельной инфраструктуры. Разъём LC duplex обеспечивает удобство подключения и компактность, что особенно важно в условиях ограниченного пространства коммутационных шкафов. Длина волны 850 нм оптимизирована для работы с многомодовыми волокнами, гарантируя минимальные потери сигнала и высокую стабильность соединения. Максимальное расстояние передачи данных составляет 300 метров, что делает этот трансивер отличным выбором для организации локальных сетей в пределах здания или между близко расположенными объектами. Благодаря высокой скорости и надежности, он подходит для таких задач, как передача больших объемов данных, видеонаблюдение, VoIP-телефония и другие приложения, требующие минимальных задержек. Трансивер LRXP8510-X3ATL отличается низким энергопотреблением и высокой эффективностью работы, что снижает эксплуатационные расходы и нагрузку на сетевую инфраструктуру. Устройство поддерживает горячую замену, позволяя обновлять или обслуживать оборудование без остановки работы сети. Это особенно важно в средах, где критически важна бесперебойная работа, например, в финансовых учреждениях или центрах обработки данных. Производитель, компания LR-LINK (Linkreal), известен своими надежными сетевыми решениями, и данный трансивер не является исключением. Он проходит строгий контроль качества и соответствует международным стандартам, что гарантирует долгий срок службы и стабильную работу даже в условиях интенсивной эксплуатации. Использование LRXP8510-X3ATL позволяет значительно улучшить пропускную способность сети без существенных затрат на модернизацию. Его универсальность и совместимость с большинством SFP+-портов делают его удобным решением для интеграции в существующие системы. Благодаря компактным размерам и высокой производительности этот модуль станет отличным выбором для сетевых администраторов, стремящихся к оптимизации инфраструктуры. В условиях растущих требований к скорости и надежности передачи данных трансивер LR-LINK LRXP8510-X3ATL предлагает оптимальное сочетание цены и качества. Он обеспечивает стабильную работу на максимальных скоростях, что делает его незаменимым компонентом для современных высоконагруженных сетей.

Отзывы о товаре Трансивер LR-Link 10GE 300M SFP+ (LRXP8510-X3ATL)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Трансивер LR-LINK (Linkreal) LRXP8510-X3ATL — это высокопроизводительное решение для организации скоростных соединений в современных сетях передачи данных. Благодаря поддержке стандарта SFP+ и скорости передачи данных до 10 Гбит/с, этот модуль идеально подходит для корпоративных и дата-центровых сред, где требуются стабильные и высокоскоростные коммуникации. Устройство обеспечивает надежную передачу сигнала по многомодовому волокну, что делает его востребованным в инфраструктуре с высокой плотностью подключений. Одним из ключевых преимуществ трансивера LRXP8510-X3ATL является его совместимость с многомодовым волокном OM1 (62.5/125 мкм). Это позволяет легко интегрировать его в существующие сети без необходимости замены кабельной инфраструктуры. Разъём LC duplex обеспечивает удобство подключения и компактность, что особенно важно в условиях ограниченного пространства коммутационных шкафов. Длина волны 850 нм оптимизирована для работы с многомодовыми волокнами, гарантируя минимальные потери сигнала и высокую стабильность соединения. Максимальное расстояние передачи данных составляет 300 метров, что делает этот трансивер отличным выбором для организации локальных сетей в пределах здания или между близко расположенными объектами. Благодаря высокой скорости и надежности, он подходит для таких задач, как передача больших объемов данных, видеонаблюдение, VoIP-телефония и другие приложения, требующие минимальных задержек. Трансивер LRXP8510-X3ATL отличается низким энергопотреблением и высокой эффективностью работы, что снижает эксплуатационные расходы и нагрузку на сетевую инфраструктуру. Устройство поддерживает горячую замену, позволяя обновлять или обслуживать оборудование без остановки работы сети. Это особенно важно в средах, где критически важна бесперебойная работа, например, в финансовых учреждениях или центрах обработки данных. Производитель, компания LR-LINK (Linkreal), известен своими надежными сетевыми решениями, и данный трансивер не является исключением. Он проходит строгий контроль качества и соответствует международным стандартам, что гарантирует долгий срок службы и стабильную работу даже в условиях интенсивной эксплуатации. Использование LRXP8510-X3ATL позволяет значительно улучшить пропускную способность сети без существенных затрат на модернизацию. Его универсальность и совместимость с большинством SFP+-портов делают его удобным решением для интеграции в существующие системы. Благодаря компактным размерам и высокой производительности этот модуль станет отличным выбором для сетевых администраторов, стремящихся к оптимизации инфраструктуры. В условиях растущих требований к скорости и надежности передачи данных трансивер LR-LINK LRXP8510-X3ATL предлагает оптимальное сочетание цены и качества. Он обеспечивает стабильную работу на максимальных скоростях, что делает его незаменимым компонентом для современных высоконагруженных сетей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трансивер LR-Link 10GE 300M SFP+ (LRXP8510-X3ATL) - данный товар вы можете купить по цене 920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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