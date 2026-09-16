Модуль SFP SNR SNR-SFP-W35-20-LC
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Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
В наличии
Код товара: 736654
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 060 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100
Описание товара Модуль SFP SNR SNR-SFP-W35-20-LC
Медиаконвертер SNR в форм-факторе SFP — компактное решение для передачи данных на скорости до 1 Гбит/с по одномодовому оптоволоконному кабелю SM. Дальность передачи достигает 20 км, поэтому устройство подходит для построения протяжённых оптических линий. Модель оснащена оптическим разъёмом 1xSC и работает в исполнении Simplex: передача осуществляется на длине волны TX 1310 нм, приём — RX 1550 нм. Функции горячей замены и DDM упрощают установку и контроль параметров работы без лишних остановок оборудования. Серебристый корпус гармонично вписывается в сетевую инфраструктуру.
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Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Развернуть
Страна производитель
Китай
Медиаконвертер SNR в форм-факторе SFP — компактное решение для передачи данных на скорости до 1 Гбит/с по одномодовому оптоволоконному кабелю SM. Дальность передачи достигает 20 км, поэтому устройство подходит для построения протяжённых оптических линий. Модель оснащена оптическим разъёмом 1xSC и работает в исполнении Simplex: передача осуществляется на длине волны TX 1310 нм, приём — RX 1550 нм. Функции горячей замены и DDM упрощают установку и контроль параметров работы без лишних остановок оборудования. Серебристый корпус гармонично вписывается в сетевую инфраструктуру.
Купить Модуль SFP SNR SNR-SFP-W35-20-LC - по цене 1060 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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