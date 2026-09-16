Top.Mail.Ru
SFP-трансивер D-Link 330R/10KM/A1B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

SFP-трансивер D-Link 330R/10KM/A1B

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
SFP-трансивер D-Link 330R/10KM/A1B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723347
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
SFP-трансивер D-Link 330R/10KM/A1B
1 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100

Описание товара SFP-трансивер D-Link 330R/10KM/A1B

Двунаправленные гигабитные SFP-трансиверы DEM-330R и DEM-330T (работают в паре) для одномодового оптического кабеля разработаны для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволоконному кабелю. Данные трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают высокоскоростную и надежную передачу данных на расстояния до 3 км (DEM-330R/3KM и DEM-330T/3KM) или 10 км (DEM-330R/10KM и DEM-330T/10KM), а также простоту в установке. Трансиверы DEM-330R/10KM и DEM-330T/10KM работают в паре. Трансиверы DEM-330R/3KM и DEM-330T/3KM работают в паре. Идеальное решение для применения на разных расстояниях Трансиверы DEM-330R и DEM-330T могут использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Обеспечивая передачу данных по оптоволоконному кабелю на расстоянии до 3 км (DEM-330R/3KM и DEM-330T/3KM) или 10 км (DEM-330R/10KM и DEM-330T/10KM), данные трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи. Надежная передача данных Трансиверы DEM-330R и DEM-330T обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Данные трансиверы используется в паре. На одной стороне трансивер использует одну длину волны для передачи и вторую длину волны для приема данных. На другой стороне второй трансивер работает наоборот. Соответствие стандартам Трансиверы DEM-330R и DEM-330T используют стандартный симплексный разъем (LC-коннектор для DEM-330R/10KM и DEM-330T/10KM или SC-коннектор для DEM-330R/3KM и DEM-330T/3KM) для подключения оптоволоконного кабеля. Они соответствуют промышленным стандартам и совместимы с гигабитными коммутаторами D-Link. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.

Отзывы о товаре SFP-трансивер D-Link 330R/10KM/A1B




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
D-LINK
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Страна производитель
Китай
Описание
Двунаправленные гигабитные SFP-трансиверы DEM-330R и DEM-330T (работают в паре) для одномодового оптического кабеля разработаны для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволоконному кабелю. Данные трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают высокоскоростную и надежную передачу данных на расстояния до 3 км (DEM-330R/3KM и DEM-330T/3KM) или 10 км (DEM-330R/10KM и DEM-330T/10KM), а также простоту в установке. Трансиверы DEM-330R/10KM и DEM-330T/10KM работают в паре. Трансиверы DEM-330R/3KM и DEM-330T/3KM работают в паре. Идеальное решение для применения на разных расстояниях Трансиверы DEM-330R и DEM-330T могут использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Обеспечивая передачу данных по оптоволоконному кабелю на расстоянии до 3 км (DEM-330R/3KM и DEM-330T/3KM) или 10 км (DEM-330R/10KM и DEM-330T/10KM), данные трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи. Надежная передача данных Трансиверы DEM-330R и DEM-330T обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Данные трансиверы используется в паре. На одной стороне трансивер использует одну длину волны для передачи и вторую длину волны для приема данных. На другой стороне второй трансивер работает наоборот. Соответствие стандартам Трансиверы DEM-330R и DEM-330T используют стандартный симплексный разъем (LC-коннектор для DEM-330R/10KM и DEM-330T/10KM или SC-коннектор для DEM-330R/3KM и DEM-330T/3KM) для подключения оптоволоконного кабеля. Они соответствуют промышленным стандартам и совместимы с гигабитными коммутаторами D-Link. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SFP-трансивер D-Link 330R/10KM/A1B - стоимость товара 1120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...