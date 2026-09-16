Описание товара SFP-трансивер D-Link 330R/10KM/A1B

Двунаправленные гигабитные SFP-трансиверы DEM-330R и DEM-330T (работают в паре) для одномодового оптического кабеля разработаны для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволоконному кабелю. Данные трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают высокоскоростную и надежную передачу данных на расстояния до 3 км (DEM-330R/3KM и DEM-330T/3KM) или 10 км (DEM-330R/10KM и DEM-330T/10KM), а также простоту в установке. Трансиверы DEM-330R/10KM и DEM-330T/10KM работают в паре. Трансиверы DEM-330R/3KM и DEM-330T/3KM работают в паре. Идеальное решение для применения на разных расстояниях Трансиверы DEM-330R и DEM-330T могут использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Обеспечивая передачу данных по оптоволоконному кабелю на расстоянии до 3 км (DEM-330R/3KM и DEM-330T/3KM) или 10 км (DEM-330R/10KM и DEM-330T/10KM), данные трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи. Надежная передача данных Трансиверы DEM-330R и DEM-330T обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Данные трансиверы используется в паре. На одной стороне трансивер использует одну длину волны для передачи и вторую длину волны для приема данных. На другой стороне второй трансивер работает наоборот. Соответствие стандартам Трансиверы DEM-330R и DEM-330T используют стандартный симплексный разъем (LC-коннектор для DEM-330R/10KM и DEM-330T/10KM или SC-коннектор для DEM-330R/3KM и DEM-330T/3KM) для подключения оптоволоконного кабеля. Они соответствуют промышленным стандартам и совместимы с гигабитными коммутаторами D-Link. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.