Оперативная память Apacer, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200MHz, CL22, DIMM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Apacer, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200MHz, CL22, DIMM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он рассчитан на пользователей, которым требуется плавная работа системы при веб-серфинге с множеством вкладок, использовании офисных пакетов и легких мультимедийных приложений. Для современных игр или профессиональной работы с видео и 3D-графикой одного модуля объёмом 8 ГБ может оказаться недостаточно, и в таких случаях стоит рассмотреть покупку двух планок для активации двухканального режима или сразу выбрать комплект большего суммарного объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является актуальным поколением для большинства современных настольных платформ, хотя и уступает по пиковой пропускной способности новейшему DDR5. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и не подойдет для ноутбуков или мини-ПК, где используются компактные модули SO-DIMM. Обратите внимание на физическую несовместимость: планку DDR4 нельзя установить в слот для DDR3 или DDR5 из-за иного расположения ключа-прорези.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является распространённым стандартом для одной планки. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает хороший уровень пропускной способности для платформ, которые её поддерживают, положительно влияя на общую отзывчивость системы в повседневных задачах и некоторых играх. Стоит понимать, что для раскрытия потенциала такой частоты на многих системах потребуется активация профиля XMP в BIOS, так как по умолчанию память, как правило, запускается на более низких стандартных частотах, например 2133 или 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данной памяти обозначены как CL22, что указывает на достаточно высокую задержку (латентность) при доступе к данным. Такие тайминги типичны для недорогих модулей памяти DDR4 с высокой частотой и являются компромиссом между скоростью и стоимостью. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении, обычно 1.2 В, и поддерживает технологию Intel XMP 2.0, которая позволяет автоматически применить настройки для работы на заявленной частоте 3200 МГц без сложного ручного разгона в BIOS материнской платы.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel и AMD, использующими стандарт DDR4. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, а чипсет и процессор официально поддерживают частоту 3200 МГц. На некоторых бюджетных платах (особенно с чипсетами Intel серий H или B, либо AMD серии A) максимальная поддерживаемая частота памяти может быть ниже, и модуль будет работать на максимальной из доступных для платы скоростей. Перед покупкой проверьте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это распространённое решение для модулей с умеренным тепловыделением на стандартных частотах и невысоком напряжении. Отсутствие массивного радиатора является преимуществом при сборке компактных систем или использовании крупных процессорных кулеров башенного типа, так как исключает риск механического конфликта. Внешний вид модуля лаконичный и функциональный, без подсветки, что подходит для сборок, где внешний вид компонентов не является приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти и даёт заметный прирост производительности в играх и требовательных приложениях, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в правильный слот на материнской плате (обычно через один от первого). Если вы планируете в будущем расширять объём, старайтесь докупать модуль с максимально схожими характеристиками по частоте, таймингам и даже ревизии чипов для минимизации рисков нестабильной работы.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является работа в одноканальном режиме при использовании одной планки, что снижает общую производительность системы по сравнению с парой модулей. Также имейте в виду, что для выхода на заявленные 3200 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS/UEFI, и эта функция должна поддерживаться вашей материнской платой. Этот модуль оптимально подойдет для тех, кто ищет недорогой способ добавить оперативной памяти в существующую систему DDR4 или собрать бюджетный ПК с перспективой добавления второй планки позже. Для сборки нового игрового ПК с нуля часто более выгодным решением будет сразу приобрести готовый двухканальный комплект из двух планок.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он рассчитан на пользователей, которым требуется плавная работа системы при веб-серфинге с множеством вкладок, использовании офисных пакетов и легких мультимедийных приложений. Для современных игр или профессиональной работы с видео и 3D-графикой одного модуля объёмом 8 ГБ может оказаться недостаточно, и в таких случаях стоит рассмотреть покупку двух планок для активации двухканального режима или сразу выбрать комплект большего суммарного объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является актуальным поколением для большинства современных настольных платформ, хотя и уступает по пиковой пропускной способности новейшему DDR5. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и не подойдет для ноутбуков или мини-ПК, где используются компактные модули SO-DIMM. Обратите внимание на физическую несовместимость: планку DDR4 нельзя установить в слот для DDR3 или DDR5 из-за иного расположения ключа-прорези.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является распространённым стандартом для одной планки. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает хороший уровень пропускной способности для платформ, которые её поддерживают, положительно влияя на общую отзывчивость системы в повседневных задачах и некоторых играх. Стоит понимать, что для раскрытия потенциала такой частоты на многих системах потребуется активация профиля XMP в BIOS, так как по умолчанию память, как правило, запускается на более низких стандартных частотах, например 2133 или 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данной памяти обозначены как CL22, что указывает на достаточно высокую задержку (латентность) при доступе к данным. Такие тайминги типичны для недорогих модулей памяти DDR4 с высокой частотой и являются компромиссом между скоростью и стоимостью. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении, обычно 1.2 В, и поддерживает технологию Intel XMP 2.0, которая позволяет автоматически применить настройки для работы на заявленной частоте 3200 МГц без сложного ручного разгона в BIOS материнской платы.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel и AMD, использующими стандарт DDR4. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, а чипсет и процессор официально поддерживают частоту 3200 МГц. На некоторых бюджетных платах (особенно с чипсетами Intel серий H или B, либо AMD серии A) максимальная поддерживаемая частота памяти может быть ниже, и модуль будет работать на максимальной из доступных для платы скоростей. Перед покупкой проверьте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это распространённое решение для модулей с умеренным тепловыделением на стандартных частотах и невысоком напряжении. Отсутствие массивного радиатора является преимуществом при сборке компактных систем или использовании крупных процессорных кулеров башенного типа, так как исключает риск механического конфликта. Внешний вид модуля лаконичный и функциональный, без подсветки, что подходит для сборок, где внешний вид компонентов не является приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти и даёт заметный прирост производительности в играх и требовательных приложениях, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в правильный слот на материнской плате (обычно через один от первого). Если вы планируете в будущем расширять объём, старайтесь докупать модуль с максимально схожими характеристиками по частоте, таймингам и даже ревизии чипов для минимизации рисков нестабильной работы.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является работа в одноканальном режиме при использовании одной планки, что снижает общую производительность системы по сравнению с парой модулей. Также имейте в виду, что для выхода на заявленные 3200 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS/UEFI, и эта функция должна поддерживаться вашей материнской платой. Этот модуль оптимально подойдет для тех, кто ищет недорогой способ добавить оперативной памяти в существующую систему DDR4 или собрать бюджетный ПК с перспективой добавления второй планки позже. Для сборки нового игрового ПК с нуля часто более выгодным решением будет сразу приобрести готовый двухканальный комплект из двух планок.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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