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Оперативная память Apacer, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL19, DIMM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Apacer, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL19, DIMM

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 623 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740171
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Характеристики

Бренд
Apacer
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х2
Вес, г.
50

Описание товара Оперативная память Apacer, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL19, DIMM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти отлично подходит для базового апгрейда старых систем или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Его производительности достаточно для повседневных задач, таких как работа с документами, просмотр веб-страниц с большим числом вкладок и запуск нетребовательных приложений. Однако для современных игр или профессиональной работы с графикой и видео стоит рассматривать комплекты большего объема и с более высокой частотой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который в свое время стал массовым переходом от DDR3 и предлагает более высокую эффективную частоту и улучшенную энергоэффективность. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров. Важно помнить, что планки DIMS физически несовместимы со слотами для ноутбучной памяти SO-DIMM и с более старыми слотами DDR3.

Объём, частота и реальная производительность

Объем модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для большинства современных задач на одном канале. Номинальная частота работы равна 2666 МГц, что обеспечивает достаточную пропускную способность для плавной работы системы в офисных и мультимедийных сценариях. При этом для активации двухканального режима и значительного увеличения производительности потребуется установка второй идентичной планки в соответствующую пару слотов на материнской плате.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, или тайминги, для данной модели составляют CL19 при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Такая комбинация частоты и таймингов характерна для модулей базового уровня. Модуль может поддерживать технологию Intel XMP (Extreme Memory Profile) для автоматического разгона до заявленной частоты без ручных настроек в BIOS, но этот момент стоит уточнять на сайте производителя материнской платы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, а не под DDR3 или DDR5. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 2666 МГц, особенно если вы планируете использовать несколько планок.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом формате без дополнительных радиаторов охлаждения. Это делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с массивными процессорными кулерами при установке. Отсутствие радиатора допустимо для модулей с такой частотой и напряжением, поскольку они не выделяют большого количества тепла даже под длительной нагрузкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается отдельным модулем объемом 8 ГБ. Для максимальной производительности в задачах, чувствительных к скорости памяти, рекомендуется использовать два или четыре одинаковых модуля для активации двухканального или четырехканального режима работы. Если вы покупаете эту планку для расширения уже имеющегося объема, старайтесь подобрать максимально похожий модуль по частоте, таймингам и объему, чтобы минимизировать риск нестабильности системы.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение данного модуля - его одноканальная конфигурация при покупке в одном экземпляре, что сдерживает производительность в играх и ряде приложений. Для комфортной работы сегодня часто рекомендуется стартовый объем в 16 ГБ, достижимый парой таких модулей. Перед покупкой четко определитесь с целями: для простого увеличения объема в старой системе или офисного ПК эта память подойдет, но для новой игровой или рабочей сборки лучше сразу рассматривать комплект из двух планок с более высокой частотой.

Отзывы о товаре Оперативная память Apacer, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL19, DIMM




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Характеристики
Бренд
Apacer
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти отлично подходит для базового апгрейда старых систем или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Его производительности достаточно для повседневных задач, таких как работа с документами, просмотр веб-страниц с большим числом вкладок и запуск нетребовательных приложений. Однако для современных игр или профессиональной работы с графикой и видео стоит рассматривать комплекты большего объема и с более высокой частотой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который в свое время стал массовым переходом от DDR3 и предлагает более высокую эффективную частоту и улучшенную энергоэффективность. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров. Важно помнить, что планки DIMS физически несовместимы со слотами для ноутбучной памяти SO-DIMM и с более старыми слотами DDR3.

Объём, частота и реальная производительность

Объем модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для большинства современных задач на одном канале. Номинальная частота работы равна 2666 МГц, что обеспечивает достаточную пропускную способность для плавной работы системы в офисных и мультимедийных сценариях. При этом для активации двухканального режима и значительного увеличения производительности потребуется установка второй идентичной планки в соответствующую пару слотов на материнской плате.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, или тайминги, для данной модели составляют CL19 при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Такая комбинация частоты и таймингов характерна для модулей базового уровня. Модуль может поддерживать технологию Intel XMP (Extreme Memory Profile) для автоматического разгона до заявленной частоты без ручных настроек в BIOS, но этот момент стоит уточнять на сайте производителя материнской платы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, а не под DDR3 или DDR5. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 2666 МГц, особенно если вы планируете использовать несколько планок.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом формате без дополнительных радиаторов охлаждения. Это делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с массивными процессорными кулерами при установке. Отсутствие радиатора допустимо для модулей с такой частотой и напряжением, поскольку они не выделяют большого количества тепла даже под длительной нагрузкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается отдельным модулем объемом 8 ГБ. Для максимальной производительности в задачах, чувствительных к скорости памяти, рекомендуется использовать два или четыре одинаковых модуля для активации двухканального или четырехканального режима работы. Если вы покупаете эту планку для расширения уже имеющегося объема, старайтесь подобрать максимально похожий модуль по частоте, таймингам и объему, чтобы минимизировать риск нестабильности системы.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение данного модуля - его одноканальная конфигурация при покупке в одном экземпляре, что сдерживает производительность в играх и ряде приложений. Для комфортной работы сегодня часто рекомендуется стартовый объем в 16 ГБ, достижимый парой таких модулей. Перед покупкой четко определитесь с целями: для простого увеличения объема в старой системе или офисного ПК эта память подойдет, но для новой игровой или рабочей сборки лучше сразу рассматривать комплект из двух планок с более высокой частотой.

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Оперативная память Apacer, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL19, DIMM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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