Top.Mail.Ru
Блендер погружной DELTA DL-7064 красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер погружной DELTA DL-7064 красный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блендер погружной DELTA DL-7064 красный - фото 1
Блендер погружной DELTA DL-7064 красный - фото 2
Блендер погружной DELTA DL-7064 красный - фото 3
Блендер погружной DELTA DL-7064 красный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
красный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной DELTA DL-7064 красный - фото 1
  • Блендер погружной DELTA DL-7064 красный - фото 2
  • Блендер погружной DELTA DL-7064 красный - фото 3
  • Блендер погружной DELTA DL-7064 красный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740012
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
Блендер, насадка, упаковка
Цвет
красный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Режим турбо
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х16х13
Вес, кг.
2

Описание товара Блендер погружной DELTA DL-7064 красный

Погружной блендер Delta — компактный помощник для быстрой работы на кухне. Мощность 1000 Вт легко справится с измельчением, смешиванием и приготовлением пюре. Острейшие ножи из нержавеющей стали обеспечивают идеальный результат и долгий срок службы. Два скоростных режима позволяют выбрать оптимальный для деликатных или более сложных задач. В комплекте — одна насадка, никаких лишних деталей. Яркий красный цвет добавит энергии вашей кухне.

Отзывы о товаре Блендер погружной DELTA DL-7064 красный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
Блендер, насадка, упаковка
Цвет
красный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Режим турбо
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Delta — компактный помощник для быстрой работы на кухне. Мощность 1000 Вт легко справится с измельчением, смешиванием и приготовлением пюре. Острейшие ножи из нержавеющей стали обеспечивают идеальный результат и долгий срок службы. Два скоростных режима позволяют выбрать оптимальный для деликатных или более сложных задач. В комплекте — одна насадка, никаких лишних деталей. Яркий красный цвет добавит энергии вашей кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной DELTA DL-7064 красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...