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Блендер DELTA LUX DE-7301 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер DELTA LUX DE-7301

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Блендер DELTA LUX DE-7301 - фото 1
Блендер DELTA LUX DE-7301 - фото 2
Блендер DELTA LUX DE-7301 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1300
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Вакуумная функция
да
Количество скоростей / режимов
5
  • Блендер DELTA LUX DE-7301 - фото 1
  • Блендер DELTA LUX DE-7301 - фото 2
  • Блендер DELTA LUX DE-7301 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740008
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1300
Материал корпуса
комбинация металла и пластика
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
черный
Вакуумная функция
да
Количество скоростей / режимов
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х8х8
Вес, кг.
1

Описание товара Блендер DELTA LUX DE-7301

Погружной блендер Delta сочетает в себе мощность 1300 Вт и современный стиль — его эффектный черный корпус легко украсит любую кухню. Пять скоростей помогают подобрать оптимальный режим для каждого рецепта: от мягких смузи до густых пюре. Лезвия из нержавеющей стали обеспечивают уверенное измельчение даже самых твердых ингредиентов, а две насадки в комплекте делают ваши кулинарные эксперименты еще разнообразнее. Вакуумная функция сохраняет свежесть продуктов дольше, а удобная длина шнура — 1,1 м — позволяет не зависеть от расположения розетки. Чаша измельчителя выполнена из пластика — легкая и удобная в уходе. Блендер весит 3 кг, что добавляет ему устойчивости при работе.

Отзывы о товаре Блендер DELTA LUX DE-7301




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1300
Материал корпуса
комбинация металла и пластика
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
черный
Вакуумная функция
да
Развернуть
Количество скоростей / режимов
5
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Delta сочетает в себе мощность 1300 Вт и современный стиль — его эффектный черный корпус легко украсит любую кухню. Пять скоростей помогают подобрать оптимальный режим для каждого рецепта: от мягких смузи до густых пюре. Лезвия из нержавеющей стали обеспечивают уверенное измельчение даже самых твердых ингредиентов, а две насадки в комплекте делают ваши кулинарные эксперименты еще разнообразнее. Вакуумная функция сохраняет свежесть продуктов дольше, а удобная длина шнура — 1,1 м — позволяет не зависеть от расположения розетки. Чаша измельчителя выполнена из пластика — легкая и удобная в уходе. Блендер весит 3 кг, что добавляет ему устойчивости при работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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