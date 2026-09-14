Блендер погружной Philips HR2682/00 1200Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739907
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик + металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Погружная насадка, венчик, чаша?измельчитель
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
Турборежим, металлическая погружная ножка, защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х18
Вес, кг.
2.2
Описание товара Блендер погружной Philips HR2682/00 1200Вт черный
Погружной блендер Philips сочетает мощность 1200 Вт, скорость вращения до 15 000 об/мин и удобный комплект из 3 насадок. Два режима работы помогают подобрать подходящий темп для разных задач, а ножи из нержавеющей стали эффективно справляются с измельчением и смешиванием. В комплекте предусмотрены кувшин объёмом 0,6 л и пластиковая чаша измельчителя на 0,5 л — удобно для приготовления небольших порций. Чёрный корпус выглядит универсально, а вес 1,1 кг делает блендер комфортным для повседневного использования. Сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает свободу размещения рядом с розеткой.
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик + металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Погружная насадка, венчик, чаша?измельчитель
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
Турборежим, металлическая погружная ножка, защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Погружной блендер Philips сочетает мощность 1200 Вт, скорость вращения до 15 000 об/мин и удобный комплект из 3 насадок. Два режима работы помогают подобрать подходящий темп для разных задач, а ножи из нержавеющей стали эффективно справляются с измельчением и смешиванием. В комплекте предусмотрены кувшин объёмом 0,6 л и пластиковая чаша измельчителя на 0,5 л — удобно для приготовления небольших порций. Чёрный корпус выглядит универсально, а вес 1,1 кг делает блендер комфортным для повседневного использования. Сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает свободу размещения рядом с розеткой.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей
Теги товара: 1200 вт, для мяса, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей
Теги товара: 1200 вт, для мяса, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
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